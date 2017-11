Verrassingsbezoek Trump aan Koreaanse gedemilitariseerde zone mislukt

Het bezoek van Trump, samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, was gepland als afsluiting van zijn etmaal in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Zuid-Korea is de tweede stop op de twaalfdaagse Azië-reis van de Amerikaanse president.

Volgens Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders toonde Trump zich "eigenlijk best gefrustreerd" dat het uitstapje niet kon doorgaan.

Het Noord-Koreaanse regime beschouwt bezoeken van Amerikaanse leiders aan de DMZ als provocaties.

Waarschuwing

In Seoul sprak Trump later op woensdag het Zuid-Koreaanse parlement toe over de dreiging van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma en de diplomatieke crisis die daaruit is ontstaan. Hij waarschuwde Noord-Korea dat de kernwapens "jullie niet veiliger maken, ze brengen jullie regime in ernstig gevaar."

Trump waarschuwde Noord-Korea: "Onderschat ons niet en test ons geduld niet." Hij riep de internationale gemeenschap op Pyongyang "elke vorm van steun, bevoorrading of acceptatie te weigeren".

Dinsdag leek de Amerikaanse president zijn doorgaans oorlogszuchtige retoriek aan het adres van Noord-Korea nog wat te verzachten. Trump zei dat Pyongyang zich zorgen moet maken over de toename van Amerikaanse troepen in de regio waartoe hij heeft bevolen, maar daar voegde hij aan toe dat er ruimte is "om een deal te sluiten".

China

Na zijn bezoek aan Zuid-Korea zet Trump koers naar de Chinese hoofdstad Peking. Volgens bronnen uit het Witte Huis zal hij proberen de Chinese president Xi ervan te overtuigen dat China meer economische maatregelen tegen Noord-Korea moet nemen. Zo zouden de export van olie naar en de import van kolen uit het land aan banden moeten worden gelegd, vinden de Amerikanen.

Trump zei dinsdag vooruitblikkend aan zijn bezoek aan Peking dat de steun van China en Rusland onontbeerlijk is om Noord-Korea over te halen zijn kernwapen- en raketprogramma's stop te zetten. "President Xi is heel behulpzaam geweest", aldus de Amerikaanse president. "We gaan er spoedig achterkomen hoe behulpzaam dat precies is."

Invloed

Het is echter de vraag of China zich ontvankelijk zal tonen. President Xi heeft zijn macht op spectaculaire wijze geconsolideerd op het afgelopen jaarcongres van zijn Communistische Partij, terwijl de Chinezen niet zonder geamuseerdheid vaststellen dat Trump in eigen land hevig onder vuur ligt vanwege de vermeende banden tussen zijn campagneteam en Rusland

China zegt dat het lang niet zoveel invloed op Noord-Korea kan uitoefenen als in het Westen wordt beweerd. Het land heeft recentelijk al sancties van de VN-Veiligheidsraad gesteund en voert dat aan als bewijs dat China al het mogelijke doet om de kernwapenambities van de Noord-Koreanen in te tomen.

Aan de andere kant zal het president Xi niet zijn ontgaan dat zijn Amerikaanse collega zich vooralsnog heeft onthouden van het treffen van handelsmaatregelen tegen China. Tijdens zijn presidentscampagne vorig jaar dreigde Trump daar uitvoerig mee, maar Washington wil Peking eerst de tijd geven om zich op Noord-Korea te richten.