Dit wordt het nieuws: Terrorisme-oefening Amsterdam, NAVO-top Brussel

Grote terrorisme-oefening in Amsterdam

Op 8 en 9 november is er in de gemeente Amsterdam een grootschalige terrorisme-oefening. Aan de oefeningen nemen de politie, Openbaar Ministerie, brandweer en de geneeskundige hulpdiensten (GHOR) samen met de Dienst Speciale Interventies (DSI) en Defensie deel. Het scenario waarmee wordt geoefend is een terroristische aanslag in de hoofdstad. De oefening vindt plaats bij restaurant Haddock in Amsterdam-Oost en het nog niet in gebruik genomen metrostation Europaplein. Figuranten doen mee en er wordt gebruikgemaakt van oefenmunitie. Ook de crisisorganisatie in het stadhuis en het hoofdbureau van politie zijn vertegenwoordigd.

NAVO-overleg in Brussel

In Brussel begint een twee dagen durend NAVO-overleg, waarbij Nederland wordt vertegenwoordigd door de nieuwe defensieminister Ank Bijleveld. De defensieministers van de 29 NAVO-landen nemen woensdag onder meer een principebesluit over de aanpassing van de commandostructuur in Europa, liet secretaris-generaal Jens Stoltenberg weten. Volgens hem moeten soldaten, tanks en ander militair materieel snel en efficiënt hun weg door Europa kunnen vinden als er een brandhaard is.

Strafeis 'borstendokter' Rock G.

Woensdag wordt de strafeis bekend in de behandeling van het hoger beroep tegen de vrijspraak van 'borstendokter' Rock G. Hij wordt verdacht van mishandeling en oplichting van patiënten.In totaal hadden 121 mensen zich gemeld bij justitie met klachten over de borstimplantaten die G. bij hen had ingebracht. Tien aangiftes werden uiteindelijk tijdens het proces behandeld. De officier van justitie eiste drie jaar cel tegen de gynaecoloog, die niet deskundig was om als esthetisch chirurg op te treden, maar dat wel deed. De rechtbank in Den Haag stelde dat er te weinig bewijs was tegen de man. De vrouwen die hij behandelde hadden letsel opgelopen, maar het was volgens de rechter niet te zeggen of dat het gevolg was van het handelen van G.

​En verder:

- zal burgemeester Jan van Zanen (56) vanaf 8 november zijn werkzaamheden tijdelijk neerleggen omdat hij prostaatkanker heeft. Hij ondergaat hiervoor een operatie.

Locoburgemeester Victor Everhardt neemt zijn taken over. Van Zanen verwacht rond de jaarwisseling zijn werkzaamheden weer te hervatten.

TV-Tip: Liefs uit…

21:25 – 22:20 op NPO1: Na zes jaar mag Ebu, de Turkse vriend van de 23-jarige Sanne, definitief naar Nederland komen. Eindelijk kunnen ze samen zijn. Maar eenmaal in Nederland blijkt de realiteit toch heel anders. De bijzondere thuissituatie zorgt ervoor dat het stel nauwelijks tijd heeft voor elkaar en dat geeft spanning.

Weer:

In de nacht van dinsdag op woensdag neemt geleidelijk de bewolking toe en morgen kan in de ochtend in het zuidoosten wat regen vallen. Elders is vrij veel bewolking. 's Middags blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt in het westen de zon soms door. Het wordt dan zo'n 8 graden. De wind is zwak en wordt geleidelijk noordelijk.

