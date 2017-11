Tweede Kamer wil debat over Paradise Papers

Op voorstel van GroenLinks gaat de Kamer debatteren met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) over de aanpak van belastingontwijking naar aanleiding van de Paradise Papers.

De SP vraagt om een debat met de bewindsman over de rol van de Belastingdienst daarin. Deze twee onderwerpen worden met steun van de Kamer nu samengevoegd tot één debat.

Deze week week verschenen wereldwijd artikelen over het wegsluizen van vermogens door personen en bedrijven op basis van miljoenen gelekte documenten die de Paradise Papers zijn gaan heten.

Vaak gaat dit via tropische eilanden, maar ook Nederland kent vooralsnog een aantrekkelijk fiscaal klimaat. Al is het maar omdat bedrijven vooraf afspraken, de zogenoemde rulings, mogen maken met de fiscus zodat zij zekerheid vooraf hebben over de te betalen belasting.

Openbaar

Het kabinet heeft deze rulings nooit openbaar willen maken vanwege privacy redenen. "Ik ga de vertrouwelijkheid niet opofferen. Dat is tegen de wet", zei toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes begin dit jaar in een debat over belastingontwijking.

Maar na publicaties van Trouw en Het Financieele Dagblad over de afspraak die met Proctor & Gamble zijn gemaakt, gaan in de Kamer stemmen op om alle afspraken door de Belastingdienst nogmaals tegen het licht te houden.

Het CDA pleit voor vertrouwelijke inzage in de stukken. Dat betekent dat Kamerleden de documenten wel mogen lezen, maar er niets over mogen zeggen in de openbaarheid. Dat betekent dat ze het ook niet kunnen gebruiken in de debatten.

De SP hamert juist wel op openheid. Kamerlid Renske Leijten vindt het belachelijk dat journalisten wel rulings in handen hebben, maar de Kamer geen inzage krijgt.

De PvdA stipt hetzelfde punt aan, al had de partij begin dit jaar een ander standpunt hierover.