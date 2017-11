Amerikaanse luchtmacht liet na strafblad schutter Texas door te geven

Dat maakte Air Force-woordvoerder Ann Stefanek maandagavond (lokale tijd) bekend op een persconferentie. "De luchtmacht is een onderzoek gestart naar hoe er is omgegaan met het strafblad van de voormalige medewerker na zijn veroordeeling wegens huiselijk geweld in 2012", aldus Stefanek.

De voormalige logistiek medewerker werd destijds door een militaire rechtbank veroordeeld wegens mishandeling van zijn kind, dat hij op meerdere gelegenheden hard had geslagen. De man kreeg twaalf maanden cel en werd oneervol ontslagen.

Die veroordeling had de luchtmacht moeten doorgeven aan een database van het National Criminal Information Center, dat deel uitmaakt van de federale opsporingsdienst FBI. De gegevens worden onder andere gebruikt voor de achtergrondchecks die wapenverkopers verrichten als iemand een vuurwapen wil aanschaffen. Zo kon de schutter tot twee keer toe wapens kopen bij een winkel in San Antonio.

Amerikaanse deskundigen merken op dat het Amerikaanse leger oneervolle ontslagen normaal gesproken wel doorgeeft aan de database. Het Pentagon heeft aangekondigd dat er een onderzoek zal worden verricht door de inspecteur-generaal, een onafhankelijke waakhond.

Familieproblemen

Maandag maakte de Texaanse politie bekend dat het motief voor de massaschietpartij wordt gezocht in de huiselijke sfeer. De schutter zou enkele bedreigende berichten naar zijn schoonmoeder hebben gestuurd. Zijn schoonfamilie bezocht de kerk in Sutherland Springs regelmatig, maar was op het moment van de aanval niet aanwezig. Wel zou de oma van de echtgenote van de dader om het leven zijn gekomen, melden Amerikaanse media.

Na de schietpartij sloeg de dader op de vlucht. Na een korte achtervolging werd hij dood gevonden in zijn auto. De autoriteiten gaan ervan uit dat hij zelf een einde aan zijn leven maakte.