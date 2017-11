Dit wordt het nieuws: Catalaanse burgemeesters naar Brussel, zaak neparts

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hoger beroep Jos van Rey van start

Dinsdag begint het hoger beroep tegen Jos van Rey, die verdacht wordt van corruptie. De oud-politicus van de VVD werd veroordeeld tot 240 uur werkstraf. Een veel te lage straf in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) in verhouding tot de bewezen feiten. Tegen Van Rey was twee jaar gevangenisstraf geëist wegens omkoping, verkiezingsfraude en witwassen. Zowel het OM als de verdachten gingen in beroep.

Catalaanse burgemeesters naar Brussel

Naar schatting tweehonderd burgemeesters uit de Spaanse regio Catalonië brengen dinsdag een bezoek aan Brussel om de toestand in hun regio aan Europese politici uit te leggen en het standpunt van de separatisten te verdedigen. De burgemeesters van Villanueva y Geltrú en die van Premiá de Mar, Neus Lloveras en Miquel Buch, hebben dit maandag voor de Catalaanse radio aangekondigd. De burgemeesters willen onder meer met Europarlementariërs spreken over de vervolging van leden van de Catalaanse regering op grond van het Spaanse grondwetsartikel 155. Dat stelt de regering in staat een regio onder centraal gezag te plaatsen.

Uitspraak tegen neparts

De rechtbank in Breda doet morgen uitspraak in de zaak tegen de Tilburger Ron O., die verdacht wordt van de verkrachting van elf vrouwen en een aanranding. De 47-jarige O. deed zich voor als arts en voerde met een eendenbek zogenaamd soa-tests en inwendige vaginale en anale onderzoeken uit. De vrouwen gaven aan dat ze alleen meededen omdat ze dachten dat hij echt arts of wetenschapper was. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen de man.

Zaak ontucht De Bilt begint

Dinsdag is er een inleidende zitting in de zaak die draait om het onderzoek naar ontucht op een buitenschoolse opvang van Partou in De Bilt. Bart C. wordt verdacht van zes gevallen van ontucht en schennis plegen waar een zevende meisje betrokken zou zijn geweest. C. heeft een bekentenis afgelegd over twee ontuchtgevallen en dinsdag wordt duidelijk of hij een verklaring heeft afgelegd in de overige zaken. C. zou de meisjes hebben gedwongen seksuele handelingen bij hem te laten uitvoeren. De ontucht zou plaats gevonden hebben in de periode tussen 1 januari 2016 en 8 augustus 2017.

​En verder:

- komt dagblad Trouw met meer onthullingen aan de hand van de Paradise Papers.

- worden bij een testwedstrijd tussen FC Lisse en Quick Boys drie nieuwe spelregels getest, waaronder de selfpass in plaats van een vrije trap.

- kiezen inwoners van New York City een nieuwe burgemeester. De drie kandidaten zijn de huidige burgemeester Bill de Blasio, De Republikeinse kandidaat Nicole Malliotakis en Bo Dietl.

- Is het honderd jaar geleden dat in Rusland de Oktoberrevolutie begon, waar uiteindelijk de Sovjet-Unie uit voortkwam.

TV-Tip: Samantha & Michael scheiden ermee uit

20:30 – 21:30 op RTL 5: Eind 2010 maakten we via Oh oh Cherso kennis met Samantha. Ze viel bij de kijker zo in de smaak dat ze subiet een eigen realitysoap kreeg. In die jaren die volgden zagen we haar o.a. in het huwelijk treden met Michael. Omdat hij zijn tong in een andere dame stak, is het nu tijd voor een scheiding.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Dinsdag is het vrij zonnig en droog, maar lokaal is het wel eerst mistig of grijs door lage bewolking die maar moeizaam oplost. De maxima liggen tussen 8 en 9 graden. Woensdag is er dikkere bewolking en vooral in de oostelijke helft van het land kan wat lichte regen vallen. Het wordt weer 8 of 9 graden. De wind blijft overwegend zwak.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg