Dit wordt het nieuws: Klimaatconferentie start in Bonn, poortjes Utrecht CS dicht

Rechter VS beslist over huisarrest Manafort en Gates

Tijdens een speciale zitting zal de rechter in Washington bepalen of Paul Manafort en Richard Gates, voormalig adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump, met het betalen van een borgsom van hun huisarrest afkomen. De twee worden onder meer verdacht van samenzwering tegen de Verenigde Staten. De beschuldigingen komen voort uit het onderzoek naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump.

Internationale VN-klimaatconferentie Bonn van start

De 23ste editie van de Internationale VN-klimaatconferentie (COP 23) gaat van start in het Duitse Bonn. Naar verwachting zal de implementatie van het Klimaatakkoord, dat in 2015 in Parijs tijdens de COP21 werd gesloten, worden besproken. Afgelopen weekend werd naar aanleiding van de top op meerdere plekken in Duitsland gedemonstreerd tegen de de productie van bruinkool in het Duitse Rijnlandgebied.

NS sluit poortjes station Utrecht Centraal

Na een geslaagde proef in april sluiten de poortjes op station Utrecht Centraal definitief. Reizigers moeten voor toegang tot het station voortaan beschikken over een OV-chipkaart met voldoende saldo of over een ander geldig vervoerbewijs. Ook op stations in andere grote steden wil de NS binnenkort de toegangspoortjes in gebruik nemen.

Zaak Klaas Otto gaat verder

De zaak tegen Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, gaat verder. Otto zit in voorarrest omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. Omdat er vermoedens zijn dat hij de officier van justitie in zijn strafzaak wilde laten liquideren, zit hij sinds kort vast onder het strengste regime van de gevangenis in Vught. Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder al weten dat het onderzoek hiernaar geen bevestiging heeft opgeleverd, maar dat het formeel gezien nog wel loopt.

​En verder:

- Verzamelen de spelers van het Nederlands elftal in Noordwijk voor de oefeninterlands in en tegen Schotland (donderdag) en Roemenië (volgende week dinsdag). Voor Oranje staat er niets op het spel, nadat kwalificatie voor het WK van komende zomer in Rusland werd misgelopen.

- Is de bekendmaking van de Café Top 100.

- Presenteert de Hoge Raad een onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie.

TV-Tip: Bonje met de Buren

21:30 – 22:30 op SBS6: Terwijl meester Frank Visser en Viktor Brand genieten van een welverdiende vakantie stort een nieuw duo zich op uit de hand gelopen burenruzies. Leontine Borsato en Dennis van der Geest vertrekken voor de eerste aflevering richting Den Haag, waar Zahra en haar kinderen al tijden gebukt gaan onder het gedrag van hun buurman.

Weer:

Het blijft maandag bijna overal droog. Alleen aan de kust kan wellicht een enkele bui vallen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het tussen de 9 en 11 graden.

