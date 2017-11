Dit wordt het nieuws: Vier duels in Eredivisie, acties bij Duitse mijnen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vier duels in Eredivisie

In de Eredivisie staan zaterdag vier duels op het programma. AZ, de nummer vier van de ranglijst speelt thuis tegen de nummer zestien Willem II. Excelsior, dat vooral dankzij een goede serie uitduels knap zevende is, neemt het nu thuis op tegen hekkensluiter Roda JC. In Venlo staan de gepromoveerde ploegen VVV en NAC Breda tegenover elkaar. En Heracles ontvangt het kwakkelende FC Groningen.

Acties bij onder meer Duitse bruinkoolmijnen vanwege klimaatconferentie Bonn

Duizenden mensen uit heel Europa zullen zaterdag en zondag actie voeren en bruinkoolmijnen vlakbij Bonn stilleggen. Deze actie vindt plaats aan de vooravond van de 23e VN-Klimaatconferentie, die maandag in het Duitse Bonn van start zal gaan. Vanuit Nederland vertrekken daarom meerdere bussen met actievoerders naar Bonn en het Rijnland bruinkoolmijngebied.

Eerste landelijke Startersdag4Kids

De Kamer van Koophandel (KvK) organiseert zaterdag in Utrecht een evenement voor kinderen die ondernemen. De Startersdag4Kids is bedoeld voor de leeftijdsgroep van acht tot en met twaalf jaar. Volgens de organisatie is ondernemen onder kinderen in de afgelopen vijf jaar flink populairder geworden. Sinds 2012 is het aantal ondernemers van nul tot negentien jaar met 38 procent gestegen.

​En verder:

- Gaat de vijftiende editie van de Nationale Kunstweek van start.

- In het Calamiteitenhospitaal van het Universitair Medisch Centrum Utrecht vindt de rampenoefening ‘Danger Close’ plaats met personeel van het UMC Utrecht en Defensie. Ook doen enkele medisch specialisten en verpleegkundigen van het Belgische ministerie van Defensie mee.

- Wordt in Amsterdam de Museumnacht gehouden.

TV-Tip: Hollands Hoop

20:25 – 21:25 op NPO2: Fokke heeft de boerengemeenschap omgetoverd tot een welvarende minimaatschappij door de stichting van een clandestiene wietcoörperatie. Hij moet zelf alleen nog even het goede voorbeeld geven: fatsoenlijk doen en vooral niet opvallen. Want leider worden is één ding, aan de top blijven is iets heel anders.

Weer:

Zaterdag zijn er perioden met zon. In het westen is meer bewolking met soms regen. Het wordt 14 tot 17 graden bij een meest matige zuid tot zuidwestenwind. Zaterdagavond en in de nacht op zondag zijn er perioden met regen. Zondag trekt de regen weg en vallen er enkele buien. Het wordt dan hooguit 10 graden. De wind is westelijk en meest matig.

