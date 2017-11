Britse politie doet onderzoek naar aanklacht seksueel misbruik Kevin Spacey

De anonieme Britse acteur zou 23 jaar geweest zijn toen het incident plaatsvond.

De acteur zegt een ontmoeting met Spacey te hebben gehad, die hem aanbood hem bij zijn acteercarrière te helpen. Spacey zou de acteur daarna hebben uitgenodigd in zijn huis voor een drankje, waarna hij na het roken van een joint in slaap viel.

Toen hij wakker werd, had Spacey orale seks met hem. De Britse acteur zou daarna het huis zijn ontvlucht, nadat hij aan Spacey had moeten beloven zijn mond te houden over het incident.

De Britse acteur, die nu 32 jaar is, stapte naar de politie in Londen en is daar donderdag verhoord.

Anthony Rapp

Vorige week kwam het verhaal van Anthony Rapp naar buiten die Spacey beschuldigt hem seksueel te hebben geïntimideerd in 1985. Rapp was toen veertien jaar oud. Daarna volgden de verhalen van nog ruim tien andere mensen. Het agentenbureau waar de acteur bij is aangesloten heeft gezegd niet meer met hem te willen werken en ook zijn PR-medewerker heeft de samenwerking stopgezet.

Een ere-Emmy die de acteur zou ontvangen is ingetrokken, Sony en TriStar lieten weten de Oscarcampagne voor zijn acteerwerk in All the Money in the World te schrappen en de productie van het zesde en laatste seizoen van House of Cards is stopgezet. Het is onduidelijk of de serie nog zal worden afgerond.

Spacey liet donderdag via zijn woordvoerder weten hulp te gaan zoeken na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie.