Dit wordt het nieuws: Lancering iPhone X, Hoger beroep Holleeder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hoger beroep Holleeder

Het hoger beroep van de ontnemingszaak van Willem Holleeder gaat verder met een inhoudelijke zitting. Holleeder moet van de rechtbank 18 miljoen euro crimineel geld terugbetalen, maar ging in 2016 tegen deze beslissing in beroep. Holleeder zou dat geld hebben verdiend met het afpersen van de in 2004 geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra. De negen jaar cel die hij voor het afpersen kreeg, heeft hij inmiddels uitgezeten.

Zaak Oscar Pistorius verder

Zuid-Afrikaanse staatsaanklagers gaan bij het Hooggerechtshof pleiten voor het verlengen van de straf van de paralympische hardloper Oscar Pistorius. De atleet werd in 2016 veroordeeld tot zes jaar cel voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp in 2013. Volgens de aanklagers is zes jaar veel te laag. Op een latere datum zal de jury beslissen of de straf van Pistorius verlengd kan worden.

iPhone X in de winkel

Vanaf vrijdag ligt de iPhone X in de winkel. De langverwachte nieuwe smartphone van Apple brengt de grootste veranderingen in jaren met zich mee. Het scherm is nagenoeg randloos gemaakt en de vingerafdrukscanner is verdwenen. In plaats daarvan kan het toestel gezichten herkennen om te ontgrendelen. De iPhone X is een stuk duurder dan eerdere iPhones: 1.159 euro. Toch worden in de komende weken en maanden flinke tekorten verwacht, omdat Apple naar verluidt problemen had om de massaproductie op gang te brengen.

Selectie Oranje bekendgemaakt

Voor de laatste keer maakt bondscoach Dick Advocaat zijn selectie bekend. Oranje speelt op 9 november vriendschappelijk in en tegen Schotland en vijf dagen later tegen in Boekarest tegen Roemenië. Eind dit jaar loopt het contract van Advocaat af, de KNVB heeft nog geen opvolger gecontracteerd. De onlangs bij Everton ontslagen Ronald Koeman is de kandidaat die het meest genoemd wordt. De duels met Schotland en Roemenië zijn de laatste van 2017 voor Oranje, dat deelname aan het WK 2018 in Rusland misliep. Pas in maart 2018 komt Oranje weer in actie. De KNVB moet nog sparringspartners regelen.

​En verder:

- Komt het CBS met cijfers over de levensverwachting van 65-plussers

TV-Tip: Nationale Bijbelquiz

20.25-22.00 uur op NPO 2: Esmaa Alariachi, voormalig The Voice-kandidaat Dwight Dissels en schrijver én atheïst Arthur Japin gaan onderling uitmaken wie de grootste Bijbelkenner van het land is. Ze krijgen hierbij hulp van medespelers uit het hele land.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Het wordt vrijdag in de ochtend wat mistig en het blijft tamelijk bewolkt. De zon zal zijn best moeten doen om door de bewolking heen te komen. Ook kan er her en der een lichte bui vallen. De temperatuur blijft hangen rond de 12 graden en de wind blijft zwak tot matig.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg