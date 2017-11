Verborgen ruimte in piramide van Gizeh ontdekt

Met zogenoemde kosmische stralen die door steen dringen, kwamen de wetenschappers de ruimte op het spoor. Of er behalve een bouwkundige nog een andere functie aan de ruimte kan worden toegeschreven, is eveneens niet duidelijk, zo staat in het Britse natuurwetenschappelijke blad Nature.

De piramide van Gizeh is circa 4500 jaar na zijn constructie nog altijd een raadsel. Het bouwwerk is het enige van de klassieke zeven wereldwonderen dat nog geheel intact is. Hoe de 146 meter hoge en 230 meter brede piramide is gebouwd, weet men niet. Ze kwam tot stand onder het bewind van farao Cheops (2509-2483 v.C.). De piramide wordt ook wel naar hem genoemd.

Gizeh ligt aan de Nijl bij Caïro. Op een natuurlijk plateau ten westen van de stad ligt een complex van drie grote en zes kleine piramiden, alsmede de beroemde Sfinx.