Dit wordt het nieuws: Rutte verdedigt regeerakkoord, laatste kans Vitesse

Rutte verdedigt regeerakkoord

Dag 1 van het debat over de regeringsverklaring zit erop. Premier Mark Rutte heeft in de verklaring uiteengezet wat de doelen van het kabinet zullen zijn en hoe hij te werk zal gaan. Woensdag hebben alle politieke partijen het beleid van hun commentaar kunnen voorzien en zijn met elkaar in debat gegaan. Donderdag is het de beurt aan Rutte om het beleid te verdedigen. Hij zal onder andere moeten verklaren waarom het kabinet heeft gekozen voor de verlaging van de belasting op de winst op aandelen voor buitenlandse investeerders en de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Voormalig Catalaanse wetgevers worden in Spaanse hooggerechtshof verwacht

Voormalige Catalaanse wetgevers moeten zich verantwoorden voor het Spaanse Hooggerechtshof in Madrid, nadat de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont vorige week de onafhankelijkheid uitriep. Puigdemont zelf is ook opgeroepen om te getuigen, hij wordt verdacht van opruiing, rebellie en misbruik van belastinggeld. Zijn advocaat liet woensdag echter weten dat Puigdemont niet in Madrid aanwezig zal zijn.

Vitesse gaat voor laatste kans in Europa League

In de vierde speelronde van de Europa League strijdt Vitesse voor zijn laatste kans op overwintering. De bekerwinnaar pakte één punt uit de eerste drie duels en moet thuis winnen van Zulte Waregem om uitzicht te houden op de top twee van Groep K. De Belgische tegenstander heeft eveneens één punt. Lazio voert de groep aan met negen punten, OGC Nice staat op de tweede plek met zes punten. De wedstrijd in stadion Gelredome begint om 21.05 uur. Om 19.00 uur beginnen de eerste groepsduels, waaronder Olympique Lyon-Everton, een duel met veel Nederlandse inbreng.

Shell publiceert resultaten derde kwartaal

Shell maakt derdekwartaalcijfers bekend. De Brits-Nederlandse olie- en gasgigant wist in het tweede kwartaal stevig te profiteren van de aantrekkende olieprijs. Het concern zette toen een winst van 3,6 miljard dollar in de boeken, tegenover 1 miljard dollar een jaar eerder. Shell nam vorig jaar afscheid van honderden medewerkers in Nederland in het kader van een wereldwijde herstructurering, in juli werd duidelijk dat er nog ongeveer vierhonderd banen geschrapt worden. Die maatregelen zullen in het vierde kwartaal worden genomen.

​En verder:

- Bespreekt de Gemeenteraad Amsterdam het in opspraak geraakte antiradicaliseringsbeleid met de Commissie openbare orde en veiligheid.

- Gaat een grote expositie in het Duitse Bern van start met kunstwerken die eerder door de Nazi's waren geconfisqueerd.

TV-Tip: De Reünie

20.30-21.30 uur op NPO 1: Nadat meesters Rob (Kamphues) en Patrick (Lodiers) jarenlang de dienst uitmaakten in de klas, staat er vanaf vanavond een juf op de groep: Anita Witzier. Ze doet dit trouwens niet alleen, maar krijgt hulp van onderwijsassistenten Ajouad El Miloudi en Jan Kooijman, die op reportage gaan.

Weer:

Donderdag is er soms zon, zijn er wolken en valt er lokaal een buitje. Bij een matige wind uit het westen of noordwesten wordt het 's middags rond 12 graden. Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en is er vrij veel bewolking. Ook dan wordt het zo'n 12 graden.

