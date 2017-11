Politie in Oekraïne pakt veertig Feyenoord-supporters op

Alle veertig verdachten zijn verhoord. Het onderzoek naar de vechtpartij loopt nog.

Het interieur van een bar werd vernield en meerdere ruiten sneuvelden tijdens de rellen. "Het was een conflict tussen Nederlandse en Oekraïense voetbalfans", laat de politie weten. Er zou één Nederlander gewond zijn geraakt.

De politie heeft de 52 mensen meegenomen voor verhoor. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

Shakhtar en Feyenoord treffen elkaar woensdagavond in de groepsfase van de Champions League. De wedstrijd in het Metalist Stadion begint om 20.45 uur (Nederlandse tijd) en er zullen ongeveer 2.000 Feyenoord-supporters aanwezig zijn.

Napels

De wedstrijd wordt in Charkov gespeeld omdat Shakhtar vanwege het gewapend conflict in de regio van de UEFA niet in de eigen Donbas Arena mag spelen.

Bij de vorige uitwedstrijd van Feyenoord in de Champions League, in september tegen Napoli, mochten geen supporters van Feyenoord aanwezig zijn. De politie in Napels vreesde voor rellen.

De wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en Feyenoord is woensdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.