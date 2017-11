Buma clasht met Wilders over dubbele nationaliteit

Volg hier ons liveblog.

Wilders kondigde eerder al aan een motie van wantrouwen in te dienen tegen D66-bewindsvrouw Kajsa Ollongren en VVD-staatssecretaris Barbara Visser, omdat de twee vrouwen naast de Nederlandse nationaliteit respectievelijk de Zweedse en Kroatische nationaliteit hebben.

Volgens Wilders zouden de bewindspersonen hiermee de schijn van een dubbele loyaliteit opwekken. Wilders vindt zelf dat hij consequent is in zijn kritiek, omdat hij eerder de loyaliteit van van PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak, die tevens de Turkse nationaliteit bezit, in twijfel trok. Hij diende toen ook een motie van wantrouwen in.

Gedoger

Maar volgens Buma is Wilders helemaal niet consequent. In 2010 diende de PVV'er geen motie van wantrouwen in tegen de Nederlands-Zweedse staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten en wel omdat Wilders het toenmalig kabinet Rutte I gedoogde.

"U diende toen geen motie in, omdat u geen ruzie aan de start van het kabinet wilde", zei Buma die Wilders "een klein mannetje" noemde. "U spreekt uzelf tegen", aldus de CDA'er.

D66-leider Alexander Pechtold viel Buma bij. Volgens hem doet Wilders principieel over de dubbele nationaliteit, maar accepteert hij wel dat koningin Maxima ook een Argentijns paspoort heeft.

Volgens Wilders heeft de koningin echter geen staatsrechtelijke functie, maar slechts een ceremoniële. Daarom zou het dubbele paspoort in haar geval geen probleem zijn.

Geen kans

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher bekritiseerde de PVV'er. Volgens Asscher wil Wilders de nieuwe bewindslieden niet eens een kans geven en veroordeelt hij ze op voorhand, net als alle Nederlanders met een dubbele nationaliteit.



Tunuhan Kuzu, van de partij Denk, vindt dat Wilders moet kijken naar de eigen partij. Volgens Kuzu onderhoudt Wilders nauwe banden met de Israëlische ambassade en fungeert hij als de lange arm van Israël. Ook verwees hij naar PVV-Kamerlid Gidi Markuszower die in 2010 door de AIVD is onderzocht vanwege het "risico voor de integriteit van Nederland" vanwege zijn contacten met buitenlandse veiligheidsdiensten.

Wilders kreeg voor zijn motie van wantrouwen wel de steun van Thierry Baudet (FvD), alleen was Baudet het niet eens met de redenering van Wilders. Volgens de voorman van Forum is niet vermeende "dubbele loyaliteit" het probleem, maar het feit dat iemand met een dubbele nationaliteit theoretisch is onderworpen aan de rechtsmacht van een andere natie. "Dat is staatsrechtelijk onwenselijk", aldus Baudet.

'Niet achterover leunen'

De Tweede Kamer debatteert woensdag en donderdag over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte III. In de verklaring zet de premier de doelen en het beleid voor de komende vier jaar uiteen.

Minister-president Mark Rutte waarschuwde ervoor dat dit kabinet niet zomaar geld zal uitgeven, ook niet nu de economie weer aantrekt.

"Het gaat economisch goed met ons land. Dat is een mooi vertrekpunt, maar ons land is nooit af", zei de premier. Het kabinet zegt rekening te moeten houden met toekomstige generaties en niet zomaar geld kan uitgeven. Zo zullen de kosten van de zorg en sociale voorzieningen in de toekomst toenemen. "Wie iets verder vooruit kijkt, ziet geen gespreid bedje en al helemaal geen reden om achterover te leunen", zei Rutte.

Wel beloofde het kabinet dat iedereen er in koopkracht op vooruit zal gaan. Volgens het Nibud klopt dat niet helemaal. Voor 5 procent van de huishoudens verslechtert de koopkracht met maximaal 2 procent.

Rutte herhaalde dat hij de komende jaren stevige oppositie verwacht, maar hoopt ook op een constructieve houding. "Het debat in dit huis en in de Eerste Kamer zal op momenten hard en fel zijn. Dat hoort ook zo want hier bevechten we elkaar op ideeën", zei Rutte.

"Maar wat zou het mij veel waard zijn als we er de komende periode met elkaar blijk van kunnen geven dat we de urgentie van deze tijd snappen. Dat we snappen dat van ons niet alleen strijd, maar ook oplossingen worden gevraagd."