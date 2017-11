Dit wordt het nieuws: Bekendmaking over aftapwet, Feyenoord tegen Shakhtar

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Bekendmaking aftapwet-referendum

De Kiesraad maakt woensdag bekend of er inderdaad voldoende geldige handtekeningen zijn opgehaald voor een referendum over de 'aftapwet'. De verwachting is dat het benodigde aantal van 300.000 geldige handtekeningen ruim is gepasseerd. Als dat inderdaad zo is, wordt ook direct bekend wanneer het referendum gehouden wordt. Vermoedelijk is dat tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart 2018.

Feyenoord tegen Shakhtar in Oekraïne

Feyenoord hoopt na drie nederlagen in even zoveel Champions League-duels de negatieve reeks te beëindigen. Dat moet gebeuren in het Metalist Stadion in Charkov, waar Shakhtar vanwege de onrustige situatie in het Zuid-Oosten van Oekraïne zijn Europese thuisduels speelt.

Eerder verloor Feyenoord van Manchester City (0-4), Napoli (3-1) en Shakhtar (1-2). Alleen bij een goed resultaat tegen de Oekraïners houdt de kwakkelende ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst uitzicht de derde plek en daarmee overwintering in de Europa League.

De wedstrijd wordt live uitgezonden op NU.nl Na afloop zijn er samenvattingen van alle andere duels.

Senaat verhoort sociale netwerken

Een commissie van de Amerikaanse Senaat houdt een hoorzitting met vertegenwoordigers van Google, Facebook en Twitter, over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Op de sociale media werden onder meer door Rusland ingekochte advertenties verspreid die zich richtten op kiezers.

Inhoudelijke behandeling liquidatie Van der Burg

Woensdag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak die draait om de liquidatie van Tommie van der Burg uit Best. Van der Burg (31) werd in april 2015 doodgeschoten bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Het Openbaar Ministerie verdenkt Monique G. ervan opdracht te hebben gegeven tot de liquidatie. Ook zou zij de schutter en andere verdachte, Patrick V., hebben ingeseind dat Van der Burg onderweg was. Het motief zou te maken hebben met drugshandel. Voor de zaak zijn meerdere zittingsdagen uitgetrokken. (2, 6 en 7 nov,). De uitspraak is 5 dec.

Uitspraak fatale woningoverval Helmond

De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in het onderzoek naar de fatale woningoverval op 29 augustus 2014 in Helmond waarbij de 86-jarige Mien Graveland om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie heeft tot 22 jaar cel geëist tegen de drie hoofdverdachten. De hoogste eis is voor Schiedammer Rizwan V., die vermoedelijk de fatale klappen uitdeelde.

​En verder:

- Vanaf woensdag 1 november is de kniptang officieel geen onderdeel meer van de standaard uitrusting van NS-medewerkers op de binnenlandse treinen. Sinds de komst van de OV-chipkaart en de digitale vervoersbewijzen is het afstempelen of knippen van een vervoersbewijs niet meer nodig.

- De uit Turkije gevluchte journalist Can Dündar is dinsdag in Amsterdam om de Vrijheidslezing te geve in het debatcentrum De Balie.

- Op Rotterdam CS wordt woensdag een vestiging van de Bibliotheek Rotterdam geopend. De bibliotheek krijgt een vestiging in de StationsHuiskamer in de hal van het station. De bibliotheek heeft een actuele verzameling van duizend boeken, mogelijkheid tot downloaden van e-books, en je kan er digitaal kranten en tijdschriften lezen en muziek luisteren.

- In Frankrijk loopt na bijna twee jaar de noodtoestand, die destijds werd ingesteld vanwege de aanslagen in het land.

TV-Tip: 2Doc: Als de giraffen komen

22.55-24.00 uur op NPO 2: Het giraffepaar, de topattractie van de Qalqilya Zoo in het gelijknamige Palestijnse plaatsje, is gesneuveld bij de laatste intifada. Deze hartverwarmende documentaire volgt de optimistische dierenarts Dr. Sami bij zijn pogingen een nieuw setje naar Palestina te laten verschepen. Zal het hem lukken?

Weer:

Woensdag is het vaak bewolkt. In de loop van de dag maakt het zuiden kans op een beetje zon, in het noorden kan juist een bui vallen. Het wordt 12 tot 14 graden. Donderdag is er weer wat vaker zon, maar blijft ook de kans op een aantal buien aanwezig. Het wordt ongeveer 13 graden. Vrijdag lijkt het grotendeels droog te blijven, in het weekend neemt de kans op regen weer toe.

