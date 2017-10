Dit wordt het nieuws: Opnieuw strafeisen Decembermoorden, Celtic-Bayern in CL

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vervolg zaak Decembermoorden

Net als maandag worden er ook dinsdag weer strafeisen uitgesproken tegen verdachten van betrokkenheid bij de Decembermoorden. Tegen de hoofdverdachte, Desi Bouterse, werd door het OM in Suriname in juni twintig jaar geëist. Dat was ook de strafeis tegen twee mannen, Etienne Boerenveen en voormalig legerleider Arthy Gorré. De raadslieden zijn pas na de formulering van de strafeisen aan zet. In Paramaribo houdt men er rekening mee dat die zittingen pas volgend jaar worden gehouden.

Deadline voor verkoop aandelen Eneco

De aandeelhouders van Eneco hebben tot en met 31 oktober de tijd om duidelijk te maken of ze wel of niet instemmen met de verkoop van de onderneming. Het energiebedrijf is in handen van in totaal 53 gemeenten, die zich momenteel beraden op hun aandeelhouderschap. Door de splitsing van het concern in een netwerk- en een leveringsbedrijf, zou de openbare nutsfunctie van Eneco verdwijnen. De gemeenten waarvan nu duidelijk is dat zij hun aandelen wel van de hand willen doen, zijn samen goed voor ruim de helft van de aandelen. Er is veel discussie over de eventuele verkoop. Aandeelhouders vrezen voor het verdwijnen van het duurzame karakter en het schrappen van banen bij verkoop.

Celtic tegen Bayern in Champions League

In de groepsfase van de Champions League worden de vierde pouleduels gespeeld. Op NU.nl wordt het duel tussen Celtic en Bayern München uitgezonden. De ploeg van Arjen Robben heeft zes punten na drie duels en staat achter Paris Saint-Germain tweede in groep B. Celtic heeft drie punten en staat daarmee op de derde plek.

'Vermenselijkte' chimpansee ontmoet soortgenoot bij Stichting AAP

Er vindt een bijzondere ontmoeting plaats tussen de twee chimpansees Marria en Sony. Marria was dertien jaar lang onderdeel van een gezin in Portugal en leefde daar als 'mens'. De stichting AAP ving haar op en leerde haar weer te leven als een chimpansee. Onderdeel van deze heropvoeding is een ontmoeting met andere chimpansee.

Hoger beroep in zaak 'Medicijnmoorden'

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak die draait om de zogenaamde medicijnmoorden gaat dinsdag van start. George H. (27 jaar) uit Amsterdam. H. werd begin vorig jaar door de rechtbank in Amsterdam tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. H. wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van twee mannen van 22 en 24 jaar uit de Dominicaanse Republiek met een spierverslappend middel in 2013. Hij zou dit hebben gedaan om hun levensverzekeringen op te strijken.

​En verder:

- Wordt Halloween gevierd.

- Is het vijfhonderd jaar geleden dat theoloog Maarten Luther 95 stellingen tegen het katholieke geloof op de deur van de kerk in het Duitse Wittenberg spijkerde. Zijn daad leidde tot de splitsing van het christendom en het ontstaan van het protestantse geloof.

- Komt het CBS met cijfers over de woningmarkt in relatie tot het aardbevingsrapport Groningen.

TV-Tip: Slaapkamers

23.10-23.50 uur - NPO3: Hoe is het gesteld met de liefde in Nederland? Regisseur Pieter Kramer sprak met uiteenlopende stellen over de kwaliteit van hun relatie. Oud, jong, autochtoon, allochtoon, hetero, homo of zestig jaar getrouwd; alle koppels zijn openhartig over wat ervoor nodig is om goed te houden wat zij samen hebben.

Weer:

Het is dinsdag vrijwel overal bewolkt en er is ook kans op een enkele bui of wat motregen. In het zuiden van het land zal het naar verwachting droog blijven. Bij een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten wordt het 10 tot 12 graden.

