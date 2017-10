In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een tien minuten bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we met F1 kenner en NU redacteur Joost Nederpelt over de winst van Max Verstappen en laten we je kennis maken met een bijzondere jonge ondernemer.