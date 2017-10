Dit wordt het nieuws: Proces Decembermoorden verder, gesprekken Syrië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voortzetting proces Decembermoorden

De auditeur-militair in Paramaribo begint maandag met het formuleren van een strafeis tegen ruim twintig verdachten in het proces rond de Surinaamse Decembermoorden in 1982. De eisen zijn individueel, waardoor de zaak lang kan duren, misschien zelfs drie zittingen. De raadslieden zijn pas na de formulering van de strafeisen aan zet. Tegen de belangrijkste verdachte, de huidige Surinaamse president Desi Bouterse (72), werd in juni al twintig jaar cel gevorderd.

Coldcase-zaak Miriam Sharon opnieuw voor de rechter

De rechtbank in Den Haag behandelt opnieuw de moord op de alleenstaande moeder Miriam Sharon in 1990 in Den Haag. Zij werd op 36-jarige leeftijd op gruwelijke wijze thuis vermoord, terwijl haar dochtertje lag te slapen. Decennialang stond de politie voor een raadsel, tot in de zomer van 2016 alsnog een verdachte werd opgepakt. Deze man, Daniel E. was kort na de moord al in beeld, maar werd weer vrijgelaten. Hij kon na een DNA-match alsnog worden gearresteerd.

Planbureau voor Leefomgeving komt met analyse regeerakkoord

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteert een analyse van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III inzake klimaat en energie. De plannen van het nieuwe kabinet op dat gebied zijn ambitieus. Zo wil het kabinet in Europa een emissiereductie afspreken van 55 procent in 2030. Op nationaal niveau moet het klimaatakkoord zorgen voor een reductie van 49 procent in 2030.

Alternatieve vredesgesprekken Syrië gaan verder

In de Kazachstaanse hoofdstad Astana gaan de alternatieve vredesgesprekken over Syrië verder. Onder leiding van Rusland, Turkije en Iran spreken de strijdende partijen met elkaar in de hoop een oplossing te vinden voor het voortslepende conflict in het land. De gesprekken, die los staan van de officële vredesgesprekken onder leiding van de VN, lagen lange tijd stil, maar gaan inmiddels hun zevende ronde in. Binnenkort worden ook de gesprekken op VN-niveau weer hervat. Bij de aankondiging van de hervatting van die gesprekken, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson dat er sowieso geen plek is voor Assad in een toekomstig Syrië.

​En verder:

- Is het de Dag van de Stad.

- Wordt de Johannes Vermeer Prijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten, uitgereikt.

- Vindt in de Sint Servaasbasiliek in Maastricht vindt de ceremoniële eerste slag van de eerste 2-euromunt met het nieuwe muntmeesterteken plaats. Het muntmeesterteken is een persoonlijk signatuur van de muntmeester.

TV-Tip: Bed en Breakfast

21.25-22.20 uur op NPO 1: Het nieuwe seizoen trapt af in het Overijsselse Giethoorn, dat dankzij zijn vele waterwegen en bruggetjes ook wel het Venetië van het Noorden wordt genoemd. Hoe pittoresk ook, het levert wel een forse hindernis op, want je kan de auto niet kwijt voor de deur.

Weer:

Wolkenvelden en zon wisselen elkaar maandag af. Voor in het noordwesten is er kans op bewolking en misschien ook een enkele bui. Bij een matige wind wordt het 10 tot 12 graden.

