Dit wordt het nieuws: Cruciale kwalificatie GP Mexico, 's avonds stormachtig

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kwalificatie voor cruciale GP Mexico

Na de veelbesproken Grand Prix van de Verenigde Staten van een week eerder, strijkt het Formule 1-circus nu neer in Mexico. Max Verstappen zal na de tijdstraf die hem het podium kostte gebrand zijn op een goed resultaat op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico Stad. Lewis Hamilton kan de vierde wereldtitel uit zijn carrière veiligstellen. De 32-jarige Brit van Mercedes staat 66 punten voor op zijn laatste belager Sebastian Vettel. Alleen als Vettel zeventien punten meer haalt dan Hamilton in Mexico, is de strijd nog niet beslist. Zaterdag wordt tijdens de kwalificatie de startopstelling voor de race op zondag bepaald.

Laatste vlucht Fokker voor KLM

De laatste commerciële KLM-vluchten met de Fokker 70 komen aan op Schiphol. Daarmee komt er een einde aan de 97-jarige samenwerking tussen KLM en Fokker, in 2008 kondigde KLM Cityhopper namelijk de vernieuwing van haar vloot aan. De eerste operationele vlucht met de Fokker II was op 30 september 1920 naar Londen. De laatste vlucht zal daarom vertrekken vanuit de Britse hoofdstad.

Ajax en Feyenoord in actie

In de tiende speelronde van de Eredivisie gaat landskampioen Feyenoord op bezoek bij hekkensluiter Roda JC (18.30 uur). De Rotterdammers wonnen slechts twee van hun laatste negen wedstrijden (binnen- en buitenland) en hebben in de Eredivisie al een achterstand van acht punten op koploper PSV.

Ajax is na de 1-4 zege in de Klassieker van vorige week de nummer twee op de ranglijst. De Amsterdammers spelen eveneens een uitwedstrijd tegen een laagvlieger: om 20.45 uur wordt er afgetrapt tegen Willem II. Ook de nummer vier van de ranglijst, PEC Zwolle, komt zaterdagavond om 20.45 uur in actie. De ploeg van trainer John van 't Schip speelt thuis tegen ADO Den Haag.

​En verder:

- In Rotterdam staat een demonstratie gepland vanwege wantoestanden in het Marokkaanse Rif-gebied. Het is een jaar geleden dat daar een visboer om het leven kwam nadat zijn handelswaar in beslag werd genomen. Dagenlang gingen Marokkanen de straat op om te protesteren tegen de sociale onrechtvaardigheid en willekeur in het gebied. Inwoners voelen zich achtergesteld voor de centrale regering.

- Sven Kramer gaat zaterdag bij de NK afstanden in Heerenveen voor zijn tiende nationale titel op de 5 kilometer. Jorrit Bergsma, die de laatste vier jaar zilver pakte, hoopt Kramer van zijn troon te stoten. Op de 1500 meter kan Ireen Wüst voor de achtste keer goud winnen, terwijl Dai Dai Ntab zijn titel op de 500 meter hoopt te prolongeren. Het programma in Thialf begint om 14.00 uur.

TV-Tip: &Chantal

21.30-22.30 uur op RTL 4: Het afgelopen jaar stampte Chantal Janzen, waarschijnlijk naar goed voorbeeld van die andere twee blonde RTL 4-vrouwen, prompt een tijdschrift, online platform en app uit de grond: & Chantal. Nu volgt de kers op de taart: een heuse realityshow. Elke uitzending heeft een thema, zaterdagavond is dat: I've got the power.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Zaterdag blijft het aanvankelijk droog en schijnt soms de zon. Later gaat het vanuit het noordwesten af en toe regen en gaat het steeds harder waaien. In de avond kan het aan de kust stormachtig worden met kans op zware windstoten tot 90 kilometer per uur.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg