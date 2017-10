'Tienminutentrein' rijdt vanaf december zeven dagen per week

Eerste ervaringen met de proef van NS en ProRail hebben uitgewezen dat de tienminutentrein veelal op tijd rijdt en nauwelijks uitvalt.

Sinds september rijden op woensdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur 144 intercity's op het traject, en hoeven reizigers niet een kwartier, maar slechts tien minuten op een trein te wachten. Gemiddeld vielen er in de testperiode dagelijks drie uit.

Dat is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde van de NS. Het percentage treinen dat in de testperiode op tijd reed met een marge van vijf minuten was bij intercity’s 96 procent en bij sprinters bijna 95 procent.

Zitplek

De tienminutentrein levert vijftien procent meer capaciteit op, wat leidt tot een kortere wachttijd en een grotere kans op een zitplek. Per werkdag gaan er zo’n 130 treinen meer rijden.

Kritiek

Ondanks de positieve resultaten uitte reizigersorganisatie Rover onlangs nog steeds kritiek. Vooral de aansluitingen tussen de tienminutentreinen en treinen die elk kwartier of halfuur rijden, laten te wensen over, aldus de organisatie.. "Met name bij het overstappen geeft dat problemen."

De NS erkent dat reizigers die van de 'tienminutentrein' gebruikmaken soms problemen hebben met het halen van hun aansluiting.

Dienstregeling

Op 10 december gaat de nieuwe dienstregeling van de NS in. Rond Den Bosch worden de meeste aanpassingen doorgevoerd, om de tienminutentrein mogelijk te maken en de reistijd per sprinter te verkorten. Zo komen er meer rechtstreekse sprinterverbindingen, bijvoorbeeld tussen Dordrecht en Arnhem en in de spits tussen Oss en Deurne.

De NS waarschuwt dat de nieuwe dienstregeling vanwege beperkte ruimte op het spoor niet voor iedereen voordelig uitpakt. Zo worden de overstaptijden in Tiel bijvoorbeeld ongeveer achttien minuten langer.