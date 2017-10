In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we met luchtvaarthistoricus Marc Dierikx over de laaste vlucht van Fokker en hoor je NU tech redacteur Bastiaan Vroegop over de grote Game releases.