Achtergrond: Wat te verwachten van geheime documenten over moord Kennedy?

Donald Trump kan het vrijgeven van de documenten nog blokkeren.

Het is in 1992 wettelijk vastgelegd dat de pagina's tekst uiterlijk op 26 oktober 2017 openbaar gemaakt moeten zijn. Alleen de president kan besluiten de deadline te negeren en de documenten toch geheim te houden. Trump heeft vorige week laten weten van plan te zijn de documenten te laten vrijgeven, als er geen nieuwe informatie komt die hem tot een ander besluit kan leiden.

Experts verwachten niet dat de documenten tot grote onthullingen leiden.

De Assassinations Record Review Board (ARRB) heeft al miljoenen pagina's vrijgegeven. De meeste van de pagina's die nu worden vrijgegeven hadden het label "niet relevant" gekregen, aldus hoofd van ARRB John Tunheim. "Het is niet meer nodig deze geheim te houden. Maar misschien staat er nog interessante informatie in voor onderzoekers", aldus Tunheim tegen NBC. Politiek wetenschapper Robert Alexander zei tegen dezelfde omroep dat de onthulling waarschijnlijk "veel ophef om niets" zal zijn. "Maar misschien vloeien er nieuwe theorieën uit."

Een commissie wees communist Lee Harvey Oswald als schuldige aan.

De commissie-Warren kwam in de jaren 60 tot de conclusie dat de voormalige marinier achter de moord zit. Die conclusie werd later echter weer aangevochten. Oswald ontkende iets met de moord te maken hebben, en kreeg later ook bijval van Jim Garrison, officier van Justitie in New Orleans. Oswald zelf werd twee dagen na de moord op Kennedy, net voordat hij zou worden overgebracht naar de gevangenis, zelf doodgeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby. Er zijn tevens veel theorieën over het motief van Ruby. Hij overleed vier jaar later aan een longziekte in de gevangenis.

Er is nog veel onduidelijkheid rondom een reis van Oswald naar Mexico enkele weken voor de moord. Volgens de CIA, die Oswald tijdens zijn trip in de gaten hield, bracht hij een bezoek aan de ambassade van Cuba en de Sovjet-Unie. Verschillende onderzoeken hopen dat in de geheime documenten vooral informatie over deze reis staat.

Foto: De auto met Kennedy, vlak voor de aanslag.

Een meerderheid van de Amerikanen gelooft dat er sprake is van een complot.

Een peiling vijftig jaar na de moord op Kennedy toont dat ongeveer 61 procent van de Amerikanen denkt dat Oswald niet alleen handelde. In 1976 was dit percentage zelfs 81 procent. Verschillende complottheorieën gaan de ronde: de CIA, FBI, de maffia of de overheden van Cuba of Sovjet-Unie zouden achter de moord zitten.

Volgens bijna alle officiële onderzoeken was Oswald echter wel een "lone wolf". Één onderzoek spreekt deze conclusie tegen: United States House of Representatives Select Committee on Assassinations (HSCA), een parlementaire onderzoekscommissie, concludeert dat de moord een gevolg is van een samenzwering. De commissie stelt tevens dat er zeker sprake is van een tweede schutter.

Wat willen de inlichtingendiensten?

Volgens onder meer politiek adviseur Roger Stone heeft de CIA-directeur er bij Trump op aangedrongen dat de deadline nog eens 25 jaar wordt verschoven. Zowel de CIA als de FBI hebben onduidelijke of geen verklaringen gegeven over de naderende deadline.