In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we met Oost-Azië-expert Rogier Busser over de crematie van koning Bhumibol uit Thailand en Herman van Veen over zijn 'theatermarathon' die vanaf donderdag in Carré van start gaat.