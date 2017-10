Dit wordt het nieuws: Kabinet-Rutte III wordt beëdigd, verkiezingen Kenia

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kabinet-Rutte III wordt beëdigd

Formateur Mark Rutte heeft de afgelopen dagen alle kandidaat-bewindspersonen gesproken en de ministeries en bijbehorende taken zijn verdeeld. Donderdag is de officiële presentatie van het kabinet-Rutte III. Het wordt een volle dag waar veel handtekeningen zullen worden gezet onder koninklijke besluiten en natuurlijk vindt ook de beëdiging plaats met bijbehorende bordesfoto. Daarna zullen de oud-ministers de spreekwoordelijke sleutel van het ministerie overhandigen aan de nieuwe bewindspersonen en volgt rond 16.30 uur de eerste ministerraad. Later op de avond stelt het kabinet zich via de NOS voor aan Nederland.

Kenianen gaan opnieuw naar de stembus

Kenia gaat voor de tweede keer in korte tijd naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Tijdens de verkiezingen in augustus kwam aanvankelijk de zittende president Uhuru Kenyatta als winnaar uit de bus. De rechter verklaarde de verkiezingsuitslag later echter nietig vanwege onregelmatigheden. Oppositieleider Raila Odinga zegt de stembusgang te boycotten, omdat de kiesraad in zijn ogen onvoldoende maatregelen heeft genomen om een eerlijk verloop te garanderen.

Grootste crematie Thaise koning Bhumibol

De vorig jaar overleden Thaise koning Bhumibol Adulyadej wordt in de Thaise hoofdstad Bangkok gecremeerd. Bhumibol was zeventig jaar aan de macht en daarmee de langst regerende vorst ter wereld. De ceremonie vindt plaats op het Sanam Luang, het plein bij het koninklijk paleis waar traditioneel de crematies van leden van de koninklijke familie worden gehouden. Koningin Máxima zal als vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig zijn bij de plechtigheid.

Europese Centrale Bank maakt rentebesluit bekend

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt donderdag haar rentebesluit bekend. Daarbij wordt vooral uitgekeken naar de toelichting op het besluit, die ECB-president Mario Draghi om 14.30 uur geeft. Verwacht wordt dat Draghi meer details bekend zal maken over het afbouwen van het opkoopprogramma van de ECB. De centrale bank koopt momenteel elke maand voor 60 miljard euro aan obligaties op om de inflatie aan te wakkeren. Dit programma loopt aan het einde van het jaar af. Wat daarna gebeurt, is nog niet duidelijk.

PSV op bezoek bij FC Volendam in KNVB-beker

In de tweede ronde van de KNVB-beker gaat PSV op bezoek bij FC Volendam. De ploeg van trainer Phillpi Cocu is de trotse koploper in de Eredivisie, terwijl Volendam hekkensluiter is van de Jupiler League. Ook speelt Almere City tegen AZ.

​En verder:

- Komen bedrijven als Google, Amazon, Microsoft en Intel allemaal met kwartaalcijfers.

- Is het de Dag van de Stilte.

- Komt het CBS met cijfers over dodelijke valpartijen. Hoeveel zijn het er elk jaar en wie treft het?

TV-Tip: Gordon gaat trouwen... maar met wie?

21.30-22.30 uur - RTL 4: Gordon heeft geld, vrienden en een glansrijke carrière. Maar toch huize Heuckeroth niet compleet. Hoe succesvol Gordon ook is, hij blijkt niet echt bedreven in het onderhouden van relaties. Zou hij in dit programma een geschikte partner vinden?

Weer:

Het is donderdag vrijwel overal bewolkt. Waar er in de rest van het land kans is op wat lichte regen, blijft het in het noorden van het land wel droog. Het wordt 15 tot 17 graden.

