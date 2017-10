Dit wordt het nieuws: Uitspraak over MH17, Ajax en Feyenoord in beker

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Raad van State doet uitspraak MH17

De Raad van State doet woensdag uitspraak over het verzoek van de NOS, de Volkskrant en RTL Nieuws aan de minister van Veiligheid en Justitie om informatie openbaar te maken over de afwikkeling van de vliegramp met vlucht MH17. Verslagen van overleggen van die ministeriële commissie zijn tot dusver geheim gehouden. Volgens het ministerie zou openbaarmaking het vertrouwelijk overleg tussen ministers en de relatie met andere landen kunnen schaden.

De mediapartijen proberen samen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur meer informatie boven tafel te krijgen over de nasleep van de ramp met MH17. Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014

neergehaald boven Oekraïne.

Koning en minister-president ontvangen vrouwenelftal

Koning Willem-Alexander en minister-president Rutte ontvangen woensdagmiddag het Nederlands team vrouwenvoetbal ter ere van het behalen van het Europees Kampioenschap op 6 augustus 2017. Het team, onder leiding van bondscoach Sarina Wiegeman, won met 4-2 in de finale tegen Denemarken.

Ajax en Feyenoord in beker

In de tweede ronde van de KNVB-beker komen Ajax en Feyenoord in actie tegen amateurclubs. Ajax speelt om 18.30 uur tegen stadgenoot De Dijk. Omdat het complex in Amsterdam-Noord van De Dijk niet berekend is op een duel met Ajax, wordt er uitgeweken naar het Krasstadion in Volendam.

Feyenoord, dat zondag nog met 1-4 een pak slaag kreeg van Ajax, staat tegenover een andere amateurclub uit Amsterdam: Swift. Die club was in de vorige ronde nog verrassend te sterk voor de bekerwinnaar van vorig seizoen: Vitesse. Swift nam de penalty's beter en mag nu in De Kuip tegen de landskampioen spelen.

Uitspraak overval en mishandeling 83-jarige vrouw Hilversum

De rechtbank in Lelystad doet woensdag uitspraak tegen een 32-jarige man die ervan wordt verdacht een 83-jarige vrouw te hebben overvallen in Hilversum en haar zwaar te hebben mishandeld. Tegen hem is woensdag een celstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De vrouw is afgelopen september door een ziekte overleden. De verdachte heeft een strafblad en is psychiatrisch patiënt met een lange behandelgeschiedenis.

​En verder:

- is het de Dag van de Vlaai, een eerbetoon aan het streekproduct uit Limburg. De favoriete smaken van de vijf bekende Maastrichtenaren André Rieu, Tom Dumoulin, Fabrizio, Cécile Narinx en Burgemeester Annemarie Penn-te Strake hebben vijf lokale bakkers samengebracht in één Maastricht Vlaai.

- wordt de Prijs van het vrije woord uitgereikt.

TV-Tip: Herrie in De Druiventros

21.30-22.30 uur op RTL 4: Al veertig jaar bestiert de familie Mutsaers hotel De Druiventros in Berkel-Enschot, maar ze snakken naar een professionelere aanpak. Zeker nu er om de hoek een spiksplinternieuwe Van der Valk uit de grond is gestampt, waar het gedateerde hotel van de Mutsaersjes schril bij afsteekt.

Weer:

Woensdag is het aanvankelijk grijs met soms lichte regen. Later breekt in het noorden de zon soms door. Het wordt opnieuw 15 tot 17 graden. Ook donderdag is het bewolkt met soms wat lichte regen. Het blijft vrij zacht met maxima rond 15 graden. Vanaf vrijdag zien we vaker de zon, maar zijn er ook meer buien en de temperatuur gaat omlaag.

