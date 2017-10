In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je in een klein kwartier bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag. In deze aflevering praten we met pers raadsheer van Gerechtshof Den Haag Kiki Plugge over de regiezitting van het proces Wilders en bellen we met Jörgen Raymann over zijn werkzaamheden omtrent 'Wereld Polio Dag'.