Dit wordt het nieuws: Uitspraak politiemol, hoger beroep 'Minder Marokkanen'

Uitspraak zaak Haagse politiemol

De rechtbank in Den Haag doet dinsdag uitspraak in de zaak van de Haagse politiemol Amine A.. Het Openbaar Ministerie eiste eerder vijf jaar cel. Volgens het OM heeft A. zijn ambtsgeheim geschonden door maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie te zoeken naar informatie over hennepkwekerijen. Die informatie speelde hij vervolgens door aan een vriend.

Regiezitting hoger beroep 'minder-Marokkanen-proces'

Dinsdag begint de regiezitting in het hoger beroep van de strafzaak tegen Geert Wilders, waarbij de onderzoekswensen van beide partijen aan bod komen. Wilders wordt vervolgd omdat hij in 2014 aan zijn aanhangers vroeg of ze "meer of minder" Marokkanen in Nederland willen. De rechtbank oordeelde eind vorig jaar dat hij zich schuldig had gemaakt aan aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM gingen in beroep.

Oranjevrouwen tegen Noorwegen

De Oranjevrouwen spelen in het Noordleasestadion in Groningen het eerste duel in de kwalificatie voor het WK 2019 in Frankijk. De Europees kampioen neemt het op tegen Noorwegen, de zwaarste tegenstander in de groep. Noorwegen heeft al twee kwalificatieduels gespeeld en wist die beide te winnen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor het WK, de nummer twee speelt de play-offs.

​En verder:

- zijn er acht duels in de KNVB-beker, waaronder FC Twente-FC Eindhoven en PEC Zwolle-Kozakken Boys.

TV-Tip: Onschuldig?!

21.30-22.30 uur op RTL 4: Strafpleiter Geert-Jan Knoops zet zich met zijn Innocence Project al jaren in voor mensen die onterecht achter de tralies zijn beland. In Onschuldig?! duikt hij samen met Peter van der Vorst in vijf van dit soort bizarre zaken, met als doel deze opnieuw voor de rechter te krijgen.

Weer:

Dinsdag blijft het grijs en zo nu en dan valt er ook regen of motregen. In de middag wordt het in het westen en zuiden wel vaker droog, maar de zon heeft het moeilijk. Het wordt 16 of 17 graden. Woensdag is het ook op veel plaatsen bewolkt met soms lichte regen of motregen. De kans op zon is in het noorden het grootst.

