Dit wordt het nieuws: Drukte op Schiphol, cijfers over huizenprijzen

Topdrukte verwacht op Schiphol

Luchthaven Schiphol verwacht grote drukte door vakantiegangers die in hun herfstvakantie de zon op zoeken. De luchthaven gaat er vanuit dat er de komende dagen 3 miljoen mensen via Schiphol reizen. Dit zijn 6 procent meer reizigers ten opzichte van de herfstvakantie in 2016. Schiphol treft extra maatregelen de grote groep reizigers aan te kunnen. De populairste vakantiebestemmingen zijn Barcelona, Londen, Antalya, Malaga en Milaan.

Cijfers over ontwikkeling prijzen woningen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat weten hoe de huizenprijzen in Nederland zich afgelopen maand ontwikkeld hebben. In augustus waren koopwoningen 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Ten opzichte van de voorgaande maand vielen de prijzen 1 procent hoger uit. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen. Ten opzichte van de piek in 2008 was het prijsniveau in augustus nog ruim 5 procent lager.

Groningen tegen Willem II in Eredivisie

FC Groningen en Willem II maken op vrijdagavond een begin aan de negende speelronde van de Eredivisie. De ploeg uit Tilburg droeg vorige week met een 3-1 zege de rode lantaarn over aan Sparta Rotterdam. Groningen staat na acht duels op een ietwat tegenvallende twaalfde plaats.

Ministers Binnenlandse Zaken G7 bijeen over terreur

De ministers van Binnenlandse Zaken van de G7, de zeven voorstaande industriële landen, komen onder leiding van Italië bijeen om te spreken over terrorisme. Samen met private bedrijven zullen de landen bespreken hoe ze vooral 'online terrorisme' te lijf kunnen gaan. Ook zullen ze spreken over hoe ze meer grip kunnen krijgen op jihadstrijders door middel van de uitwisseling van informatie.

​En verder:

- Komen de formerende partijen in Duitsland, CDU/CSU, de FDP en de Groenen voor het eerst met z'n drieën bij elkaar.

- Is de opening van een 'uitzendbureau' voor mensen en robots.

- Zijn de trainigen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

TV-Tip: Criminal Minds

20.30-21.25 uur op Veronica: De laatste spannende aflevering van het twaalfde seizoen ligt nog vers in het geheugen, toen een vrachtwagen het halve team probeerde te overrijden. De echte problemen moeten nog komen als blijkt dat het landingsgestel van het BAU-vliegtuig niet uitklapt.

Weer:

Het is vrijdagochtend eerst nog bewolkt en er vallen buien. Later in de middag wordt het droger. Bij een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten wordt het ongeveer 15 graden.

