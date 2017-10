Dit wordt het nieuws: Michael P. voorgeleid, deadline Catalaanse premier verloopt

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Michael P. opnieuw voorgeleid

Michael P., de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing en dood van de 25-jarige Anne, wordt donderdag opnieuw voorgeleid om te bepalen of hij langer vast moet blijven zitten. De raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland buigt zich hierover. Het lichaam van de vrouw uit Utrecht werd vorige week gevonden in Zeewolde. Anne verdween op 29 september toen zij bezig was aan een fietstocht door de omgeving van Den Dolder.

Deadline voor Catalaanse leider Puigdemont voor duidelijkheid over onafhankelijkheid

De Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft tot 10.00 uur de tijd om duidelijkheid te verschaffen over het uitroepen van de onafhankelijkheid. Spanje dreigde woensdag met het opschorten van de autonomie van Catalonië, als Puigdemont de onafhankelijkheid door wil zetten. Dit zou Spanje kunnen doen door artikel 155 van de grondwet in werking te laten treden. Met deze wet, die nog nooit gebruikt is, kan Madrid het regiobestuur buiten spel zetten. Nadat een meerderheid van de Catalanen tijdens een referendum voor onafhankelijkheid koos, liet leider Puigdemont het na duidelijkheid te verschaffen over of die onafhankelijkheid er daadwerkelijk komt.

Europese leiders bijeen tijdens top in Brussel

De Europese regeringsleiders komen bijeen tijdens een top in Brussel om te praten over onder meer migratie, defensie en de Brexit. Naar verwachting worden er maatregelen genomen om illegale migratie te bestrijden en zal de Europese Commissie aandringen op het hervormen van het Europese migratiebeleid. Ook staan specifieke buitenlandse problemen, waaronder de relatie tussen de EU en Turkije op de agenda.

Vitesse in Europa League tegen Zulte-Waregem

Vitesse speelt zijn derde groepswedstrijd in de Europa League. Na nederlagen tegen Lazio (2-3) en OGC Nice (3-0) gaan de Arnhemmers op bezoek bij Zulte Waregem. De Belgen zijn eveneens nog puntloos in groep K. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

Oranjevrouwen tegen Oostenrijk

De Oranjevrouwen spelen vriendschappelijk in en tegen Oostenrijk. Volgende week dinsdag staat voor Nederland een belangrijk WK-kwalificatieduel met Noorwegen op het programma. De Europees kampioen bereidt zich in Oostenrijk voor op dat duel. Oostenrijk reikte op het EK afgelopen zomer in Nederland tot de halve finale, waarin Denemarken na strafschoppen te sterk bleek.

​En verder:

- Opent in Amsterdam de eerste Nederlandse koffiebar haar deuren waar alleen maar dove barista’s werken en waar je met gebarentaal je bestelling moet plaatsen.

- Presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek hoeveel asielzoekers en nareizende gezinsleden er in het derde kwartaal van 2017 naar Nederland kwamen.

- Worden de definitieve resultaten bekendgemaakt van de verkiezingen in Oostenrijk

TV-Tip: Criminal Minds

20.30-21.25 uur op Veronica: De vaste kijkers zaten met samengeknepen billetjes tijdens de finale van het twaalfde seizoen, toen een vrachtwagen het halve team overhoop probeerde te rijden. Dat de échte ellende nog moet komen blijkt vanavond, wanneer het landingsgestel van het BAU-vliegtuig heel toevallig niet uitklapt.

Weer:

Donderdag neemt in de loop van de dag de bewolking toe. Met 18 tot 22 graden is het nog vrij warm voor de tijd van het jaar. Wel trekt de wind in de loop van de dag aan naar matig. In het westen kan in de avond een beetje regen vallen. Vrijdag trekt een storing met wolken en soms regen van west naar oost over het land. Het waait flink en het is frisser.

