Tientallen doden door raketaanvallen op kampen Islamitische Staat in Jemen

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De aanvallen zijn uitgevoerd op twee trainingskampen van de terroristische groepering in de provincie Al Bayda, in het zuidwesten van Jemen. Het exacte dodental is vooralsnog onbekend.

IS gebruikt afgezonderde gebieden in Jemen om aanvallen voor te bereiden op de Verenigde Staten en zijn bondgenoten. In de kampen in de provincie al-Bayda leerden nieuwe IS-strijders onder meer schieten met machinegeweren en raketwerpers.

Burgeroorlog

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog. De overheid, gesteund door een door Saudi-Arabië geleide coalitie is in een bloedige strijd verwikkeld met Houthi-rebellen en diverse extremistische partijen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting zeker tienduizend mensen gedood, en er is een groot tekort aan water, voedsel en medicijnen in het land.

Het Rode Kruis sprak in juli de vrees uit dat het aantal mensen met cholera in Jemen nog dit jaar oploopt naar zeshonderdduizend.