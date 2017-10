Dit wordt het nieuws: Feyenoord tegen Shakhtar, Uitreiking Sonja Barend Award

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk

Feyenoord speelt zijn derde poulewedstrijd in de Champions League. De Rotterdammers verloren hun eerste duels van Manchester City (0-4) en Napoli (3-1). Tegenstander Shakhtar Donetsk heeft drie punten. De Rotterdammers kunnen zich eigenlijk niet nog een nederlaag permitteren om zicht te houden op Europese overwintering. Tegelijkertijd staan er nog zeven duels op het programma, waaronder Real Madrid-Tottenham Hotspur.

Uitreiking Sonja Barend Award

In DWDD wordt de winnaar van de Sonja Barend Award bekendgemaakt. Wilfried de Jong, Eva Jinek, Stef Biemans, Jeroen Pauw, Kefah Allush, Mariëlle Tweebeke, Matthijs van Nieuwkerk, Tijs van den Brink en Janine Abbring maken kans op de prijs voor beste televisie-interview van het jaar. Jeroen Pauw en Eva Jinek maken ook nog samen kans.

Strafeis bekend in hoger beroep zaak doden dochter en stiefdochter Lelystad

Dinsdag wordt de strafeis bekend in het hoger beroep tegen de man (38) die ervan wordt verdacht zijn vriendin en haar dochter op 12 december 2015 te hebben omgebracht. Beiden werden dood gevonden in de kruipruimte van hun woning in Lelystad. Hij wordt naast de moorden ook verdacht van het verkrachten van de dochter, het wegwerken van de lijken en het bezit van kinderporno. Hij kreeg op 26 juli 2016 een celstraf opgelegd van 30 jaar en tbs met dwangverpleging.

Parcours Tour de France gepresenteerd

In Parijs wordt het parcours van de 105e Tour de France gepresenteerd. Nu is al bekend dat de belangrijkste wielerronde van het jaar start op de beruchte Passage de Gois, een weg die bij vloed onder water staat. De derde etappe is een ploegentijdrit. De afgelopen dagen lekte er al informatie over het Tourparcours van 2018 uit. Er zou een beklimming van de Alpe d'Huez inzitten, evenals een tijdrit van zo'n 30 kilometer op de voorlaatste dag in het Zuid-Westen van Frankrijk.

Uitspraak in zaak aanslag tankstation

De rechtbank in Den Haag oordeelt dinsdag in de zaak tegen een 34-jarige man die vorig jaar opzettelijk een benzinestation in Gouda inreed met zijn auto. De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zei direct na het incident dat hij zich van het leven wilde beroven. Volgens de officier van justitie pleegde de verdachte, hoe triest de omstandigheden ook, die avond een aanslag. Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel.

Resultaten vergelijking ziekenhuizen bekend

Accountantsorganisatie BDO onderzocht de financiële situatie van 65 ziekenhuizen. Een stresstest moest uitwijzen of ze zijn opgewassen tegen tegenvallers en dus of ze hun financiën onder controle hebben. Ook gaat het onderzoek in op de betaalbaarheid van de zorg.

​En verder:

- Krijgt Gemert als eerste ter wereld een volledig constructief 3D-geprinte, voorgespannen betonnen fietsbrug. In juni werd er begonnen met het printen van de brug, die onderdeel is van de nieuwe verbindingsweg Noord-Om.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over het ziekteverzuim onder werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt.

- Brengt Microsoft de Fall Creators Update uit, een grote update voor Windows 10. Hiermee wordt standaard ondersteuning voor virtual reality toegevoegd. Ook wordt het ontwerp van het besturingssysteem strakker gemaakt.

- Is het Wereldarmoededag.

TV-Tip: De rijdende rechter

22.25-23.00 uur op NPO 1: Sinds anderhalf jaar worden Wiel en zijn vriendin Lenie uit het Limburgse Horn gillend gek van een lage bromtoon in hun woning. Ze weten het zeker: deze bloedirritante toon komt van de omvormer van de zonnepanelen van hun buren Mitch en Kimberly. Onzin, volgens deze laatsten. Wie heeft gelijk?

Weer:

Het wordt dinsdag minder warm dan maandag, maar het blijft wel droog en de zon zal zich flink laten zien. In het zuiden kan het 21 graden worden, nog steeds warm voor de tijd van het jaar. In het noorden wordt het ook een aangename 17 graden. De wind blijft matig.

