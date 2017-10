Dit wordt het nieuws: PSV in actie, parlementsverkiezingen Oostenrijk

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vijf duels in Eredivisie

In de Eredivisie staan vijf duels op het programma. Koploper PSV gaat om 14.30 uur op bezoek bij het verrassend sterk presterende VVV-Venlo. Het programma begint om 12.30 uur met het duel tussen Heracles Almelo en Vitesse. FC Groningen-AZ en Willem II-Twente staan om 14.30 uur op het programma. De dag wordt om 16.45 uur afgesloten door twee ploegen uit het rechterrijtje: ADO Den Haag en Excelsior.

Oostenrijkse parlementsverkiezingen

Oostenrijk gaat opnieuw naar de stembus, nadat de regeringscoalitie van de sociaaldemocratische SPÖ en de conservatieve christendemocratische ÖVP eerder dit jaar uit elkaar viel. Zestien partijen hebben zich aangediend voor de 183 zetels van het parlement en volgens peilingen is grootste kanshebber op het premierschap de 31-jarige Sebastian Kurz van de ÖVP. Waarschijnlijk wordt de rechts-populistische FPÖ de tweede grote partij van het land.

Vertraagde regionale verkiezingen Venezuala

In Venezuela vinden de vertraagde regionale verkiezingen plaats. In 23 staten worden nieuwe gouverneurs en wetgevers gekozen. De regionale verkiezingen zouden eigenlijk al in 2016 plaatsvinden, maar werden uitgesteld vanwege de onrust die is ontstaan over de steeds verder uitbreidende macht van president Nicolás Maduro.

Air Berlin stopt met langeafstandsvluchten

Luchtvaartmaatschappij Air Berlin stopt zondag noodgedwongen met het uitvoeren van langeafstandsvluchten. De Duitse prijsvechter vroeg in augustus zijn faillissement aan nadat grootaandeelhouder Etihad onlangs zijn handen van het bedrijf af trok. Met financiële steun van de Duitse overheid kon Air Berlin wel zijn vluchten blijven uitvoeren. Air Berlin vliegt uiterlijk op 28 oktober voor het laatst. Lufthansa en EasyJet zijn in beeld om delen van Air Berlin over te nemen.

​En verder:

- Is het honderd jaar geleden dat de uit Friesland afkomstige spionne en danseres 'Mata Hari' ter dood werd veroordeeld.

- Wordt de Marathon van Amsterdam gelopen.

TV-Tip: KUYT

21.25-22.45 uur op NPO 1: Dirk Kuyt verlengde in 2016 zijn contract bij Feyenoord. Geen slechte keuze, want hij schoot in de laatste competitiewedstrijd met een hattrick zijn club het eerste kampioenschap in achttien jaar in. Het was alleen geen gemakkelijke weg naar deze gouden zondag. Regisseur Deborah van Dam volgde Kuyt in deze turbulente tijd.

Weer:

Zondag trekken de wolken weg waarna de zon overal volop schijnt. Het wordt bijzonder warm met maxima van 20 tot 24 graden. Ook maandag is het zonnig en zeer warm: 22 tot lokaal zelfs 25 graden. Later in de week neemt de kans op regen toe en daalt de temperatuur tot rond 16 graden.

