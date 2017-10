Dit wordt het nieuws: Begrafenis Van der Laan, Ajax-Sparta in Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Begrafenis Eberhard van der Laan

In het Concertgebouw in Amsterdam vindt om 13.00 uur een besloten herdenkingsbijeenkomst plaats ter nagedachtenis van burgemeester Eberhard van der Laan. Voorafgaand aan de bijeenkomst, om 12.50 uur, luiden de klokken van de gemeentelijke stadstorens. Naderhand wordt de burgemeester in besloten kring begraven. Van der Laan overleed op 5 oktober aan de gevolgen van longkanker. Hij werd 62 jaar.

Ajax tegen Sparta in Eredivisie

Ajax hervat de Eredivisie zaterdag 18.30 uur met een thuiswedstrijd tegen Sparta. De ploeg van trainer Marcel Keizer staat na een moeizame start zesde op de ranglijst met vijf punten achterstand op koploper PSV. Titelverdediger Feyenoord speelt thuis tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers staan tweede, met drie punten minder dan PSV. In de kelder van de Eredivisie spelen Roda JC en NAC Breda tegen elkaar en ook de subtoppers FC Utrecht en sc Heerenveen treffen elkaar.

Hoog Amerikaans bezoek aan Puerto Rico

Onder leiding van Paul Ryan, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, brengen enkele leden daarvan een bezoek aan het door orkaan Irma zwaar getroffen Puerto Rico. Vorige week bracht president Trump nog een bezoek aan het eiland, dat een officieel onderdeel is van de Verenigde Staten. Er is veel kritiek op de hulp van de VS voor het eiland. Het is inmiddels bijna een maand geleden dat de orkaan over het eiland kwam, maar het kampt nog altijd met verwoeste infrastructuur en beperkte elektriciteit. Puerto Rico heeft bovendien een enorme uitdaging bij de wederopbouw, vanwege de torenhoge schulden.

​En verder:

- Begint de herfstvakantie in het midden en zuiden van het land.

- Is er een Pokémon Safari Zone in Amstelveen, waar mensen met het smartphonespel Pokémon Go speciale Pokémon kunnen vangen.

- Wordt de centrale verlichting in Frankrijk zaterdagavond uitgeschakeld, opdat de Fransen kunnen 'genieten van de donkerte' tijdens de zogeheten Jour de la Nuit.

TV-Tip: Oh, wat een jaar!

20.00-21.30 uur - RTL 4: Compleet gekapt en opgetuigd in de kleding uit die periode, spelen Jeroen van Koningsbrugge en Ruben Nicolai onder leiding van Linda de Mol elke week een quiz over een bepaald jaartal. Een soort combinatie tussen de programma's Ik hou van Holland en Het gevoel van.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Er is zaterdag meer ruimte voor de zon dan vrijdag het geval was. Wel is er een duidelijk verschil in weersomstandigheden in het land. In het zuiden is er nauwelijks bewolking en meer zon, in het noorden is er juist meer bewolking en komt de zon er minder goed door. In het midden van het land wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden lopen temperaturen op tot 23 graden, terwijl het in het noorden niet veel warmer wordt dan een graad of 18. Zondag is het overal zonniger en warmer.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg