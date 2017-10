Dit wordt het nieuws: Publiek afscheid Van der Laan, zitting zaak Van den Hurk

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verdachte mislukte bomaanslag metro Londen komt voor de rechter

Ahmed Hassan, de 18-jarige man die er van verdacht wordt achter mislukte aanslag te zitten op het metrostation in Londen, moet voor de rechter verschijnen. Hij zou op 15 september een zelfgemaakte bom in het metrostation Parsons Green achter hebben gelaten. De bom ontplofte vervolgens gedeeltelijk waardoor 29 mensen gewond raakten.

Uitspraak zaak aanslag op huis in Pannerden

De rechtbank in Arnhem doet uitspraak in de zaak over de aanslag op een woning in het Gelderse Pannerden in 2015. In de zaak werd eerder tegen een 22-jarige man vijf jaar cel geëist. Hij zou in december 2015 met een vuurwerkbom een aanslag hebben gepleegd op de woning van een Somalisch gezin in zijn woonplaats. Door de ontploffing van de vuurwerkbom raakte de woning in de Gelderse plaats zwaar beschadigd.

Pro-formazitting in zaak Nicole van den Hurk

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch behandelt het hoger beroep in de zaak rondom de dood van Nicole van den Hurk. Hof bekijkt de voortgang van het onderzoek door rechter-commissaris. De rechtbank sprak eind 2016 de 48-jarige Jos de G. vrij van doodslag in de zaak die draait om de verkrachting van en moord op de 15-jarige Van den Hurk in 1995. De G. kreeg wel vijf jaar cel voor verkrachting. Zowel het Openbaar Ministerie als De G. gingen in beroep.

Publiek afscheid van Amsterdamse burgemeester Van der Laan

Tussen 10.00 en 20.00 uur wordt er in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam publiekelijk afscheid genomen van de op 5 oktober aan longkanker overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Amsterdammers houden afwisselend in tweetallen de wacht bij zijn kist. Zo is er een erewacht van Amsterdamse veteranen, de politie, daklozen, gemeentehandhavers en 'nachtvlinders' Dolly Bellefleur en Jennifer Hopelezz. Zaterdag vindt er in het Concertgebouw een herdenkingsbijeenkomst plaats voor genodigden, waarna Van der Laan in besloten kring wordt begraven.

​En verder:

- Is het Wereld Trombosedag.

- Is de uitspraak in de zaak drie draait om cocaïnesmokkel door Frank Masmeijer.

- Worden er 7 duels gespeeld in de Jupiler League.

TV-Tip: Drive

21.15-22.50 uur - Canvas: Nederlandse filmcritici vonden Drive de beste film van 2011. Na uiteenlopende rollen in The Ides of March, Blue Valentine en Crazy, Stupid, Love zette Ryan Gosling met z'n superieure rol in Drive de kroon op een ijzersterk filmjaar.

Weer:

Er zijn regelmatig wolkenvelden, maar af en toe zal de zon wel doorbreken. Wel blijft het vrijdag droog. Afhankelijk van of de zon er bij komt, lopen de temperaturen op naar 17 tot 19 graden.

