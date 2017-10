Dit wordt het nieuws: Debat regeerakkoord, wederom zoeken naar Anne (25)

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Debat regeerakkoord

Donderdagochtend debatteert de Tweede Kamer met informateur Gerrit Zalm over zijn eindverslag, maar de toekomstige oppositie zal zijn pijlen vooral richten op de inhoud van het akkoord. Na weken van onderhandelen presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdag het regeerakkoord. De oppositie heeft zich verenigd in de strijd tegen de aangekondigde verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Zoektocht naar Anne (25) gaat verder

In de omgeving Zeewolde gaat de zoektocht verder naar de al bijna twee weken vermiste Anne (25) uit Utrecht. ME en speurhonden zijn daar sinds woensdagmiddag aan het zoeken. De politie kan nog niet zeggen op basis van welke informatie dit gebeurt. Wel is bekend dat verdachte Michael P. in Zeewolde heeft gewoond.

Zaak-Laura Hansen van start

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Laura Hansen gaat van start in de rechtbank van Rotterdam. Hansen meldde zich eind juli 2016 bij het Nederlandse consulaat in Iraaks-Koerdistan, nadat ze naar eigen zeggen was gevlucht uit de handen van Islamitische Staat. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van deelnemen aan een terroristische organisatie en voorbereidingshandelingen voor deelname. Hansen werd in augustus onder voorwaarden vrijgelaten.

Zoutzuurzaak voor gerechtshof Den Bosch

Het gerechtshof in Den Bosch buigt zich over de heropende zoutzuurzaak waarbij in 2009 en 2011 twee Irakezen om het leven kwamen. De Irakezen werden opgelost in zoutzuur en door het riool gespoeld. In het hoger beroep concludeerde het gerechtshof in 2014 dat er meer onderzoek nodig is naar de betrouwbaarheid van de verklaring van de inmiddels overleden huisvriend van de familie die wordt verdacht in de zaak. Een rechtspsycholoog gaat de verhoren en de verklaringen van hem bestuderen, bepaalde het hof.

Cijfers woningmarkt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert cijfers over de woningmarkt in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal bleek het aantal transacties voor het eerst in vijftien kwartalen gedaald te zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. De makelaarsvereniging concludeerde toen dat de groei in het aantal woningtransacties er voorlopig uit lijkt te zijn. De gemiddelde verkoopprijs steeg wel naar een recordniveau van ruim 285.000 euro.

- houdt de Amerikaanse president Donald Trump naar verwachting een speech over de nucleaire deal met Iran. Trump liet eerder al weten de deal slecht te vinden en er vanaf te willen.

- reikt luitenant-admiraal Rob Bauer aan driehonderd Nederlandse militairen de Herinneringsmedaille Internationale Missies uit. De militairen maakten de afgelopen periode deel uit van verschillende missies. De meeste militairen namen deel aan de missies in Mali en Afghanistan.

- vindt in het Museum voor Religieuze Kunst in het Brabantse Uden de aftrap plaats van de Nationale Archeologiedagen met de onthulling van een schatvondst. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg zijn er de komende vier dagen diverse activiteiten in musea, archeologische centra, depots en universiteiten.

TV-Tip: Gouden Televizier-Ring Gala 2017

21.00-22.50 uur op NPO 1: Het wordt voor de drie genomineerden van dé publieksprijs van het jaar weer een avondje flink billenknijpen. Welk programma stapt in de gouden voetsporen van 'Floortje naar het einde van de wereld': 'Beste Zangers', 'Zondag met Lubach' of nu eindelijk toch 'Expeditie Robinson'?

Weer:

De dag begint in het zuidoosten nog bewolkt met wat regen. In het westen en noorden schijnt dan al af en toe de zon, al is wat regen ook niet uitgesloten. Later op de dag wordt het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op zo'n 16 graden. De wind is matig, maar kan aan de kust vrij krachtig worden.

