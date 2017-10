Aantal kinderen met obesitas wereldwijd vertienvoudigd in afgelopen veertig jaar

In de studie werd de ontwikkeling van obesitas in meer dan tweehonderd landen bekeken. Het onderzoek, het grootste in zijn soort, is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet ter gelegenheid van Wereld Obesitasdag.

Hoofdonderzoeker Majid Ezzati van het Imperial College London zegt dat het aantal kinderen met obesitas zich in veel welvarende Europese landen stabiliseert, maar dat het probleem in andere delen van de wereld juist alarmerend de kop opsteekt.

Nederland scoort relatief goed: in de leeftijdscategorie van 4-17 jaar is bij 2,7 procent sprake van obesitas, blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

De grootste toename van jongeren met ernstig overgewicht vond plaats in Oost-Azië. In China en in India was in afgelopen jaren sprake van een explosieve toename, aldus Ezzati. Polynesië en Miconesië hebben het grootste percentage zwaarlijvige kinderen: ongeveer de helft heeft overgewicht of obesitas.

Als de huidige trends blijven aanhouden, verwachten de onderzoekers dat er wereldwijd spoedig meer kinderen met obesitas dan met ondergewicht zullen zijn. In 2016 waren 192 miljoen jongeren ondervoed. In hetzelfde jaar was bij 213 miljoen mensen sprake van overgewicht, hoewel een groot deel niet zwaar genoeg was om van obesitas te spreken.

Vetrijk voedsel

De onderzoekers schrijven dat de brede beschikbaarheid van en reclames voor goedkoop en vetrijk voedsel een van de voornaamste oorzaken van de wereldwijde toename is.

Volgens deskundigen hebben kinderen met obesitas veel meer kans om ook als volwassene te zwaarlijvig te zijn. Dat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Onderzoekers van de Wereld Obesitas Federatie waarschuwen woensdag dat de wereldwijde kosten verbonden aan het behandelen van die medische klachten na 2025 elk jaar boven een biljoen euro zullen liggen, meldt de BBC.