Dit wordt het nieuws: Zoektocht naar Anne gaat verder, Coming Out Day

Zoektocht naar vermiste Anne gaat verder

De zoektocht naar de vermiste Anne (25) uit Utrecht gaat woensdag weer verder. Het onderzoek in de woning van de verdachte die maandag werd opgepakt is dinsdag afgerond. De politie liet dinsdagavond bij Opsporing Verzocht weten dat er al 2.000 tips zijn binnengekomen. De politie roept ook mensen op met een dashboardcamera die de avond van Anne's verdwijning op de route die zij reed hebben gereden.

Stille tocht voormalig kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort organiseert, 73 jaar na dato, een stille tocht ter nagedachtenis aan de grootste deportatie van gevangenen uit Kamp Amersfoort naar nazi-Duitsland. Op 11 oktober 1944 werden meer dan 1.400 mannen vanaf station Amersfoort per trein naar Neuengamme afgevoerd. Onder hen waren 601 mannen die in Putten waren opgepakt tijdens een razzia als represaille voor een aanslag. Het overgrote deel keerde niet terug. De burgemeesters van Amersfoort, Leusden en Putten nemen ook deel aan de tocht.

Internationale Coming Out Day

Op Coming-Outdag die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: het "uit de kast komen" of in het Engels "Coming-out". Coming Out Day wordt sinds 2009 in Nederland gehouden, in 1988 ontstond de dag in de Verenigde Staten.

Penaltyserie in Bekertoernooi wordt overgedaan

Lisse en Hoek nemen opnieuw een penaltyserie in de eerste ronde van de KNVB-beker. De rechter oordeelde dat de serie over moet, omdat de scheidsrechter abusievelijk het ABBA-principe hanteerde, terwijl de penalty's om en om genomen dienen te worden. Lisse won vorige maand met 5-4. De winnaar van de nieuwe penaltyserie speelt in de tweede ronde uit tegen Heracles Almelo.

​En verder:

- begint het hoger beroep in het onderzoek naar de brandstichting bij een moskee in Enschede in maart vorig jaar. Vijf mannen werden eerder veroordeeld tot vier jaar cel omdat zij molotovcocktails gooiden naar de moskee. De rechtbank beoordeelde dit als een daad van terrorisme. Vier mannen gingen tegen deze straf in beroep.

- is er een inleidende zitting in het onderzoek naar de ontploffing van een vuurwerkbom op een balkon in Heerlen op 18 december 2016. De verdachte is een 29-jarige man. Het zou gaan om een gerichte aanslag en de aanleiding is waarschijnlijk een uit de hand gelopen burenruzie.

TV-Tip: Team Vermissingen

20.30-21.30 uur op SBS6: Jarenlang was Vermist het pareltje van Jaap Jongbloed, die stad en land afzocht naar vermiste personen. Drie jaar geleden zette de NPO een dikke, rode streep door het programma. SBS6 zag zijn kans schoon en laat Rik van de Westelaken en zijn team van speurneuzen Jaaps zoektocht hervatten.

Weer:

Woensdag breekt overdag nu en dan de zon mogelijk even door. Door de wolken en wind wordt het vannacht niet kouder dan 13 of 14 graden. Morgen ligt de temperatuur in de middag tussen de 16 en 18 graden daarbij waait een stevige zuidwestenwind. Donderdag valt er in het zuidoosten eerst nog wat regen. Verder is het droog met soms zon en wordt het 16 graden.

