Defensie gaat onderzoek doen naar mogelijk misbruik ex-militair

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt berichtgeving van de Volkskrant hierover.

Vreeburg vertelde eerder al tegen de krant over de zaak. Hij deed melding van het misbruik bij de pelotonsleiding, maar werd niet serieus genomen. Toen hij in 2015 met de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht over de zaak sprak, kreeg Vreeburg te horen dat de zaak was verjaard.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Doel is om niet alleen vast te stellen wat er is gebeurd in 1982, maar ook hoe met de meldingen is omgegaan die Vreeburg zelf deed bij zijn leidinggevenden en bij de Inspecteur-generaal.