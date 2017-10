Dit wordt het nieuws: Presentatie regeerakkoord, laatste minieme kans Oranje

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Presentatie regeerakkoord

Het nieuwe definitieve regeerakkoord wordt gepresenteerd. Maandag werd het concept-regeerakkoord gepresenteerd aan de fracties van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Zij kregen de hele dag om het akkoord goed door te lezen, vragen te stellen en op- en aanmerkingen te plaatsen. Als dan de puntjes op de 'i' zijn gezet, is er een regeerakkoord. Dat zal dinsdag laat in de ochtend, of vroeg in de middag zijn. Vlak daarna zal het akkoord officieel gepresenteerd worden.

Nederland gaat voor laatste haast onmogeljke kans op WK-deelname

Het Nederlands elftal speelt zijn laatste kwalificatiewedstrijd in groep A thuis tegen Zweden.De ploeg van Dick Advocaat heeft een 7-0 zege nodig om nog tweede te worden in groep A en kans te houden op plaatsing voor het WK 2018 in Rusland. In dat onwaarschijnlijke geval zou Oranje in november play-offs spelen tegen een nummer 2 van een andere poule. Maar normaal gesproken gaat de tweede plek naar Zweden, dat zaterdag met een 8-0 overwinning op Luxemburg aan het doelsaldo werkte. De Scandinaviërs maken zelfs nog kans op groepswinst en directe kwalificatie, maar zijn wel afhankelijk van Wit-Rusland dat moet stunten in en tegen Frankrijk.

Catalaanse premier roept mogelijk onafhankelijkheid uit

De Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft aangekondigd dat hij "de actuele politieke situatie" in het parlement gaat toelichten en mogelijk de onafhankelijkheid van Catalonië uit gaat roepen. Een topvrouw in de partij van Puigdemont zei maandag dat de regioregering van Catalonië tevreden is met "een symbolische verklaring'' over onafhankelijkheid. De situatie in Spanje is gespannen nadat vorige week ruim 90 procent van de stemmers voor onafhankelijkheid stemde. De afgelopen dagen zijn er meerdere demonstraties geweest van mensen die oproepen tot eenheid.

Ambtenaren de straat op in Frankrijk

In heel Frankrijk gaan dinsdag ambtenaren de straat op om te protesteren tegen de arbeidshervormingen van president Emmanuel Macron. Het is de eerste keer in tien jaar dat alle negen vakbonden samen gaan staken. Macron ondertekende in september vijf decreten die de arbeidswet herzien. Die geven onder meer bedrijven grotere vrijheid om personeel aan te nemen en te ontslaan. Er komt hiermee een einde aan de cultuur van 'een baan heb je voor het leven' en vakbonden krijgen minder invloed op bedrijfsniveau.

Rechtszaak over dodelijk fietsongeluk

Dinsdag is er opvallende rechtszaak voor de rechtbank van Den Haag. Een wielrenner wordt verweten dat hij te hard heeft gereden in een bocht waar veel bomen en struiken stonden. Door het slechte zicht heeft hij vermoedelijk een tegemoetkomende fietser te laat gezien. De 80-jarige man raakte door de botsing te water en overleed. Het OM verwijt de 21-jarige man schuld aan dodelijk letsel.

​En verder:

- Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima leggen deze week (10 tot en met 12 oktober) een Staatsbezoek af aan Portugal. Dinsdag brengt het koningspaar een bezoek aan Lissabon. De opvolgende dagen worden ook Alverca, Sintra en Cascais bezocht. Het bezoek gaat gepaard met een economische missie.

- De Raad van State buigt zich over het bezwaar dat een groep bewoners van Fort Oranje heeft tegen een gedwongen vertrek van de camping. Op 23 juni van dit jaar nam Zundert het beheer van de probleemcamping over, na een lange geschiedenis van incidenten. Eind juli is gestart met de ontruiming. In december wil de gemeente de camping leeg hebben.

- Deze week ontvangen 1,2 miljoen huishoudens die wonen binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor een kaart in de brievenbus. Op de kaart wordt aangekondigd dat mensen op dat adres tussen 10 en 25 oktober een doosje jodiumtabletten ontvangen die ze goed moeten bewaren.

TV-Tip: Dokters van morgen

21.35-22.35 op NPO 1: Wat als kanker met een pilletje genezen zou kunnen worden en mensen met een dwarslaesie binnen een maand weer lopen als een kieviet. Het klinkt als een droom en we weten allemaal dat de meeste bedrog zijn. Toch is door innovatie steeds meer mogelijk. Antoinette Hertsenberg duikt in de medische innovatiemolen.

Weer:

Dinsdag is het ook bewolkt en er trekken opnieuw gebieden met lichte regen en motregen over ons land. In het zuiden is het vaker droog. Het wordt 15 of 16 graden. Woensdag schijnt in het zuiden af en toe de zon, elders is het nog veelal grijs bij 16 tot 18 graden. Vanaf donderdagmiddag krijgen we beter weer met in het weekend maxima rond 20 graden.

