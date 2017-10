Merkel en Beierse zusterpartij bereiken akkoord over immigranten

Het compromis laat wel ruimte voor uitzonderingsgevallen. De CDU heeft na het zeven uur durende gesprek tussen Angela Merkel en CSU-leider Horst Seehofer namelijk laten weten dan ze nooit iemand aan de grens weigeren.

De CSU wilde al langer een limiet voor het aantal vluchtelingen per jaar, maar Merkel heeft dit tot vandaag altijd geweigerd. Het is volgens haar tegen de Duitse grondwet om politieke vluchtelingen te weigeren.

Coalitie

Deze grens maakt de onderhandelingen over de 'Jamaica-coalitie' met de FDP en de Groenen lastiger. Die beide partijen zijn namelijk tegen een maximum aantal immigranten. Vooral voor de Groenen was dat een belangrijk punt tijdens de verkiezingen.

Bondskanselier Angela Merkel staat onder druk van zusterpartij CSU uit Beieren om een rechtse koers aan te houden bij de coalitieonderhandelingen. De CSU wijt het zware verlies bij de verkiezingen twee weken geleden aan de "open rechterflank" waardoor AfD veel stemmen haalde. Volgens de CSU willen de Duitsers een conservatieve koers.

Het aantal immigranten dat Duitsland binnenkomt is in 2016 al flink gedaald. In 2015 kwamen er 890.000 mensen naar Duitsland, een jaar later waren dat er 280.000. De verwachting is dat er in 2017 weer minder vluchtelingen komen.