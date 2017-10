Dit wordt het nieuws: Bespreking concept-regeerakkoord, training Oranje

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Fracties bespreken concept-regeerakkoord

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen voor een laatste keer bij elkaar. Afgelopen vrijdag werd bekend dat het concept-regeerakkoord nagenoeg af is. Na het overleg gaat het concept naar de fracties van de onderhandelende partijen. Die kunnen aanpassingen voorstellen en moeten daarna instemmen met het akkoord. Als dat gebeurd is, is er een regeerakkoord. Naar verwachting zal dat akkoord dinsdag gepresenteerd worden.

Uitspraak in zaak over doodschudden maand oude baby

Het gerechtshof in Arnhem doet uitspraak in het hoger beroep van de zaak tegen een man die verdacht wordt van het doodschudden van zijn baby in oktober 2013. De meisje was destijds een maand oud en overleed aan de gevolgen van hersenletsel. Hiervoor kreeg de man in 2015 drie jaar celstraf opgelegd. Zowel de verdachte als het OM zijn in hoger beroep gegaan.

Catalaanse president presenteert officiële uitslag onafhankelijkheidsreferendum

De Catalaanse premier Carles Puigdemont maakt maandag officieel de uitslag van het onafhankelijkheidsreferendum bekend aan het Catalaanse parlement. Bij het referendum in Catalonië vorige week stemde ruim 90 procent van de stemmers voor onafhankelijkheid. De kans is aanwezig dat Puigdemont maandag of dinsdag officeel de onafhankelijkheid uitroept. De Spaanse premier Mariano Rajoy zei zaterdag niet uit te sluiten dat hij het parlement van Catalonië naar huis stuurt en nieuwe verkiezingen organiseert in Catalonië. De grondwet van Spanje geeft hem via artikel 155 deze mogelijkheid.

Militaire raadkamer oordeelt in zaak seksueel misbruik Landmacht

De militaire raadkamer in Arnhem doet uitspraak in de zaak tegen een 31-jarige militair van de landmacht die een vrouwelijke collega seksueel zou hebben misbruikt. Tegen de man is een straf van achttien maanden cel geëist. Collega's zouden beelden van het misbruik hebben gemaakt. Zij zijn beiden ontslagen.

Laatste training voor Oranje voor kwalificatiewedstrijd tegen Zweden

Bondscoach Dick Advocaat geeft maandag een persconferentie. Vervolgens werkt Oranje in de Johan Cruijff Arena zijn laatste oefensessie af voor het laatste duel in de WK-kwalificatiepoule. Oranje wist zaterdag te winnen van Wit-Rusland, maar heeft eigenlijk alleen op papier nog zicht op kwalificatie voor het WK nadat Zweden zaterdag met 8-0 van Luxemburg won.

Medewerkers publieke diensten België leggen werk neer

De Belgische socialistische vakbond ACOD Spoor heeft een 24-uursstaking van de openbare sector in België uitgeroepen. De regering trekt zich volgens ACOD Spoor te weinig aan van de personeelstekorten en toenemende werkdruk bij de Belgische spoorwegen. Ook zou er bij de spoorwegen sprake zijn van "afbraakpolitiek". Bij onder meer postbedrijf Bpost en vervoersbedrijf De Lijn wordt het werk ook neergelegd. De stakingen hebben mogelijk invloed op het treinverkeer tussen Nederland en België.

​En verder:

- Wordt de winnaar van de Nobelprijs voor de Economie bekendgemaakt.

- Is de start van de Donorweek.

- Wordt de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs uitgereikt.

- Is het precies vijftig jaar geleden voor het eerst bloot te zien op de Nederlandse televisie.

TV-Tip: Van alle tijden

19.50-20.25 uur - NPO 2: We kennen Hans Goedkoop als presentator van Andere tijden, maar in de Maand van de Geschiedenis krijgt hij een geheel nieuwe rol als quizmaster. Zestien teams van geschiedenisliefhebbers strijden onder zijn leiding in een spannend knock-outsysteem om de titel Geschiedeniskenners 2017.

Weer:

De nacht van zondag op maandag verloopt helder en de temperaturen kunnen lokaal dan ook stevig dalen. Maandagochtend neemt de bewolking toe en ontstaan er in de loop van de dag ook meer buien. Het wordt 14 tot 16 graden.

