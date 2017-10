Actiegroepen 'teleurgesteld' na gesprek kerncentrales België over risico's

​Dat zei woordvoerder Peer de Rijk namens de actiegroepen na afloop van het gesprek in Tihange.

Vertegenwoordigers van onder meer de actiegroep WISE en Greenpeace vroegen de directie om meer openheid en transparantie rond de gang van zaken in de haperende reactorvaten in Doel en Tihange. Maar dat werd hen naar eigen zeggen geweigerd.

Wel mogen experts namens de actiegroepen inzage krijgen in de geheime onderzoeksrapportages, onder voorwaarde dat ze daaruit niets publiceren. Onaanvaardbaar, aldus De Rijk, de Nederlandse directeur van WISE en deelnemer aan het gesprek.

Grote bezorgdheid

In Nederland en Duitsland bestaat grote bezorgdheid over de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange. Zo werd in juni een menselijke ketting gevormd van Aken via Limburg naar Tihange. Daaraan deden zo'n 50.000 mensen mee. Zij eisten sluiting van Tihange 2 en Doel 3, de zogenaamde scheurtjesreactoren.

De Rijk laakt het niet vrijgeven van rapporten over de talloze scheurtjes in reactorvaten in Doel en Tihange.

Geen openheid

"We moeten die rapportages kennen om het debat te kunnen voeren", zei hij. "Dat ze geheim zijn, doet ons vermoeden dat er meer aan de hand is."

Er komt geen vervolggesprek, zei De Rijk. "Zij weigeren openheid en verschuilen zich achter de wet. Dus nu is de politiek aan zet."