Dit wordt het nieuws: Cruciaal duel Oranje, zoektocht naar Anne gaat verder

Cruciaal duel Oranje in Wit-Rusland

Oranje speelt om 20.45 uur een cruciale interland in de kwalificatie voor het WK van komende zomer in Rusland. Om 18.00 uur begint Zweden al aan de thuiswedstrijd tegen Luxemburg, dus de ploeg van Advocaat weet al voordat het duel in Borisov begint wat de belangrijkste concurrent gedaan heeft. Het Nederlands elftal zal met ruime cijfers moeten winnen van de Wit-Russen én dinsdag thuis van Zweden om de tweede plek in de groep te bemachtigen. Daarmee kan Oranje zich plaatsen voor de play-offs om WK-kwalificatie. Maar als Zweden wint van Luxemburg is het voor Oranje bij een gelijkspel of nederlaag over en uit voor Oranje.

Zoektocht naar vermiste Anne gaat verder

De zoektocht naar de vermiste Anne (25) uit Utrecht gaat zaterdag verder. Tot nu zijn de jas, de vermoedelijke fiets en de mogelijke rugzak van de vrouw gevonden in Huis ter Heide. De 25-jarige Anne vertrok vrijdag 29 september uit Rijnsweerd (Utrecht) op een zwarte fiets. Om 18.50 uur stuurde ze haar vriend nog een foto van zichzelf, toen ze in de regen stond. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Verstappen in kwalificatie GP Japan

Op het circuit van Suzuka wordt dit weekend de Grand Prix van Japan verreden. Na de soevereine zege van Max Verstappen in Maleisië zijn de verwachtingen hoog voor de Red Bull-coureur. Vorig jaar werd Verstappen tweede in Japan, achter de inmiddels gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. De kwalificatie begint om 8.00 uur. De race is zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd.

Partijcongres PvdA

Zaterdag is het partijcongres van de PvdA in Nieuwegein en wordt Nelleke Vedelaar officieel voorgedragen als voorzitter van de sociaaldemocraten. Vedelaar beloofde tijdens de campagne dat ze van de PvdA weer een warm nest wil maken. Ze zinspeelde erop dat ze zich minder uitgesproken met de Haagse politiek zal bemoeien dan veel van haar voorgangers gewoon waren.

​En verder:

- Na de Nacht van de Wetenschap op vrijdag is het zaterdag en zondag tijd voor het grootste technologie- en wetenschapsfestival van Nederland. Meer dan 250 bedrijven, instituten, universiteiten, instellingen en musea zullen dan hun deuren openen, waardoor mensen op plekken kunnen komen die normaal gesloten blijven.

TV-Tip: BZTshow

17.55-19.00 op NPO 3 - Snik, de BZTshow verdwijnt definitief van de Nederlandse beeldbuis. Maar voordat de deur van de studio wordt dichtgeslagen en de lampen uit hun fitting worden geschroefd, vervullen Jetske en Pepijn in de komende zes weken de meest bijzondere, nog onvervulde wensen van de afgelopen elf jaar.

Weer:

Zaterdag is het bewolkt en in de loop van de dag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt maximaal 12 tot lokaal 15 graden en de westenwind is matig tot aan zee hard. Zondag is het beduidend beter weer met verspreid een enkele bui, maar ook zonnige momenten bij maximaal 15 graden.

