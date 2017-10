Dit wordt het nieuws: Nobelprijs voor de Vrede, zaak Bandidos gaat verder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Bekendmaking winnaar Nobelprijs voor de Vrede

Vrijdag wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar krijgt. In 2016 ging de onderscheiding naar de president van Colombia, Juan Manuel Santos (65). Hij werd beloond voor zijn inspanningen om een eind te maken aan de burgeroorlog in zijn land, die meer dan vijftig jaar heeft geduurd. Volgens The Washington Post zijn de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif en EU-buitenlandchef Federica Mogherini de grootste kanshebbers, als drijvende krachten achter de nucleaire deal met Iran.

Zaak verbod motorclub Bandidos gaat verder

De civiele zaak die draait om het verbod op Bandidos Motorcycle Club wordt voortgezet. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van de Bandidos zullen op elkaars pleitnota's van dinsdag reageren. Volgens het OM faciliteert en stimuleert de motorclub geweld en is daarmee een gevaar voor de openbare orde. Advocaat Marnix van der Werf spreekt tegen dat de Bandidos wereldwijd één grote organisatie vormen en dat handelingen van individuele leden de club niet aangerekend kunnen worden.

Nacht van de Wetenschap

Vrijdagavond is er weer een Nacht van de Wetenschap. Dit jaar is het thema muziek. Op vragen als: Waarom blijven sommige liedjes in je hoofd hangen? En wat gebeurt er in je brein als je muziek luistert? zullen onderzoekers antwoord proberen te geven. De Nacht is onderdeel van het Weekend van de Wetenschap en wordt gehouden in de Centrale Bibliotheek van Den Haag (Spui) en de Centrale Bibliotheek in Utrecht (Oudegracht).

Dutch Game Awards

Op vrijdagavond wordt de tiende editie van de Dutch Game Awards gehouden. Dat is de hoogste industrieprijs voor games die in Nederland zijn ontwikkeld. Grote kanshebber tijdens het prijzengala is Horizon Zero Dawn, een avonturengame van het Amsterdamse Guerrilla Games die wereldwijd is geprezen.

​En verder:

- Bondscoach Advocaat blikt tijdens een persconferentie met een speler vooruit op de interland Wit-Rusland-Nederland op zaterdagavond. In de Borisov Arena heeft Oranje een ruime zege nodig om kans te houden op kwalificatie voor het WK van komende zomer in Rusland.

- Vrijdag gaan de Eerste en de Tweede Coentunnel in de Amsterdamse ringweg A10 om 21.00 uur dicht en zal die tot maandag 9 oktober voor de ochtendspits gesloten blijven. De tunnel wordt dagelijks gebruikt door zo'n 130.000 automobilisten. Het verkeer ondervindt niet al te veel hinder en zal naar verwachting een half uur moeten omrijden.

- Waren er vorig jaar meer of minder melkveehouders die hun koeien in de wei laten lopen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt vrijdagochtend met het antwoord. Ook maakt het statistiekbureau duidelijk of het aandeel koeien dat naar buiten mag in 2016 is toe- of afgenomen.

- Jong Oranje neemt het in de kwalificatie voor het EK 2019 op tegen Jong Letland. De ploeg van bondscoach Art Langeler pakte slechts een punt uit de eerste twee kwalificatieduels, dus zal in Doetinchem hoe dan ook moeten winnen.

TV-Tip: Treehouse Masters

20.30-21.30 uur op Discovery Channel - Een meditatieruimte op zes meter hoogte? Jacuzzi erin? Doen we! Boomfluisteraar Pete Nelson hakte vaker met dit bijltje en bouwt boomhutten in een handomdraai. Dit seizoen komt zijn droom uit als hij een gigantisch educatiecentrum mag bouwen in, jawel…. een boom!

Weer:

Vrijdag overdag is het koel herfstweer met maxima rond 14 graden. Verder wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. Daarbij is in de kustgebieden kans op onweer. In het weekend blijft het wisselvallig en koel weer, vooral zaterdag is er niet veel zon. Zondag wordt het 's middags wat beter weer.

