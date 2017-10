Mythische zangvogel uit Liberia heeft waarschijnlijk nooit bestaan

Van de Liberiaanse Loofbuulbuul is maar één exemplaar bewaard gebleven. Dat dier werd in 1985 gevangen in Liberia.

Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat deze vogel bij nader inzien toch tot een andere veel voorkomende vogelsoort behoorde, de kleine loofbuulbuul. Dat melden Schots onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Ornithology.

Afgeschreven

Wetenschappers zoeken al jaren naar levende soortgenoten van de enige bekende Liberiaanse loofbuulbuul, die werd doodgeschoten in een regenwoud het zuidoosten van Liberia. "De vogel heeft een bijna mythische status sinds het eerste exemplaar in de jaren tachtig werd ontdekt", verklaart hoofdonderzoeker Martin Collinson op nieuwssite Phys.org.

De Liberiaanse loofbuulbuul werd tot nu toe beschouwd als een aparte soort door bijzondere gele vlekjes op de veren van het enige bekende exemplaar. Deze vlekjes zijn echter ontstaan door een voedseltekort, zo blijkt uit de nieuwe studie, en niet door bijzondere genen. Het DNA van de vogel wijkt niet of nauwelijks af van dat van de kleine loofbuulbuul.

Volgens hoofdonderzoeker Collinson is het bestaan van de Liberiaanse loofbuulbuul dan ook zeer onzeker geworden door het nieuwe onderzoek.

DNA

Het DNA van de enige gevangen Liberiaanse loofbuulbuul is inmiddels twee keer getest door verschillende onafhankelijke wetenschappers. Beide teams kwamen tot de conclusie dat het ging om een kleine loofbuulbuul.

"We kunnen nog niet met honderd procent zekerheid zeggen dat de Liberiaanse loofbuulbuul in werkelijkheid dezelfde vogel is als de kleine loofbuulbuul", aldus Collinson. "Maar we hebben wel zo veel bewijs gevonden dat een andere verklaring heel onwaarschijnlijk is."