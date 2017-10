Dit wordt het nieuws: Staking basisschoolleraren, zware windstoten verwacht

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Docenten basisscholen staken voor meer loon en lagere werkdruk

Onderwijsbonden verwachten donderdagmiddag ongeveer dertigduizend basisschoolleraren bij de protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. De leraren staken om een eerlijk salaris en lagere werkdruk in het primair onderwijs. Het PO-front wil een structureel bedrag van 900 miljoen euro voor salaris en 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk. Dat laatste bedrag wordt door het nieuwe kabinet uitgetrokken, lieten bronnen rond de formatie woensdagavond weten.

Zware ochtendspits verwacht door windstoten

Automobilisten moeten donderdagochtend rekening houden met een zware ochtendspits. Het KNMI heeft een code geel afgegeven voor zware tot zeer zware windstoten in het hele land. In het Waddengebied geldt zelfs code oranje. In alle kustprovincies geldt de waarschuwing wegens windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur vanaf 6.00 uur.

CBS komt met cijfers over cao-lonen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoe de cao-lonen in Nederland zich in het derde kwartaal hebben ontwikkeld. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de cao-lonen met 1,3 procent omhooggegaan, evenveel als in het voorgaande kwartaal. Hierbij gaat het om het loon per uur, inclusief bijzondere beloningen. Over heel 2016 kwam de loonstijging uit op 1,8 procent, de grootste toename van de afgelopen zes jaar.

Training Oranje in aanloop naar kwalificatieduels

Oranje traint nabij op De Toekomst in Amsterdam in aanloop naar de cruciale interland tegen Wit-Rusland. Na de training vliegt Oranje naar Wit-Rusland, waar zaterdagavond in Minsk de voorlaatste wedstrijd in groep A van de WK-kwalificatie gespeeld wordt.

​En verder:

- Veertig tuinmannen van Keukenhof leggen de laatste hand aan het bloembollenmozaïek Romantiek in bloemen. Het mozaïek wordt geplant met vijftigduizend bloembollen.

TV-Tip: Ersin in Wonderland

21.00-21.35 uur op NPO 3 - Wilde dieren hebben het over het algemeen niet zo op mensen. Andersom is dat wel anders. Miljoenen toeristen reizen speciaal naar Zuid-Afrika, om die wilde knoeperds te begluren. Ersin Kiris hijs zich in een kaki outfit en sluipt het Kruger National Park in. Maar zo leuk blijkt deze plek helemaal niet te zijn.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Donderdagochtend is het in het hele land enige tijd nat. Daarbij wordt het onstuimig met aan zee kans op storm. Als de wind morgen naar het noordwesten draait, breekt de zon soms door en waait het later minder hard. De temperatuur schommelt het komende etmaal tussen de 12 en 15 graden. Door de wind voelt het morgen frisser aan.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg