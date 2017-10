Dit wordt het nieuws: Zaak ontvoering Nunspeet, Trump bezoekt Las Vegas

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zeven personen staan terecht voor ontvoering Nunspeet

De inhoudelijke behandeling van de zaak die draait om de ontvoering van een man in Nunspeet gaat van start. In totaal staan zeven verdachten terecht voor de afpersing van zakenman Ronald Maurits uit Doornspijk. Een hoogoplopende ruzie over drugs was eind vorig jaar de vermoedelijke reden voor de gewelddadige ontvoering van Maurits. Volgens de beschuldigingen was er een conflict over de verdeling van werkterrein en eisten de verdachten 10 miljoen euro.

Trump brengt bezoekt aan Las Vegas

De Amerikaanse president Trump brengt een bezoek aan Las Vegas. In deze stad vond zondagavond (lokale tijd) een schietpartij plaats in de buurt van het hotel Mandalay Bay, terwijl daar een concert bezig was. Bij de schietpartij kwamen 59 mensen om het leven en raakten meer dan 500 mensen gewond. De schietpartij geldt als de grootste in de moderne Amerikaanse geschiedenis. Dinsdag zei Trump nog dat hij de dader "ziek en gestoord" vindt en dat hij pas later wil spreken over de wapenwet in de VS.

Herdenking Bijlmerramp

Het is precies 25 jaar geleden dat een Israëlische Boeing 747 van luchtvaartmaatschappij El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmer. Hierbij kwamen 43 bewoners, drie bemanningsleden en de enige passagier om het leven. Ook dit jaar wordt er weer een herdenking georganiseerd, deze keer door Stichting Beheer Het Groeiend Monument in samenwerking met stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

Onthulling nieuwe Pixel-telefoons Google

Google onthult zijn nieuwe smartphones. De beide modellen zouden zonder koptelefoonaansluiting verschijnen en dikke randen hebben boven en onder het scherm, in tegenstelling tot veel concurrenten. Vorig jaar maakte Google voor het eerst eigen smartphones, de Pixel en Pixel XL. Die toestellen zijn nooit in Nederland verschenen. Het is onduidelijk of de Pixel 2 hier wel zal verschijnen. Naast de Pixel-telefoons zal Google naar verwachting ook andere gadgets presenteren.

Tweede training Oranje voor kwalificatieduels

Het Nederlands elftal werkt zijn tweede training af voor de cruciale interlands tegen Wit Rusland (zaterdag in Borisov) en Zweden (volgende week dinsdag in Amsterdam). In Katwijk neemt bondscoach Dick Advocaat zijn spelers onder handen om ze optimaal voor te bereiden op de kwalificatieduels. Oranje zal beide wedstrijden met groot verschil moeten winnen om kans te houden op kwalificatie voor het WK van volgende zomer in Rusland.

​En verder:

- Wordt de winnaar van de Nobelprijs voor de Scheikunde bekendgemaakt.

- Gaat de Kinderboekenweek van start.

- Is het Dierendag.

TV-Tip: De Verdediging

20.25-21.15 uur op NPO2 - Ruim anderhalf jaar lang volgde Monique Nolte elke stap die de strafpleiters van het spraakmakende advocatenkantoor Ficq & Partners maakten. En met cliënten als Robbie Hasselt en Badr Hari zitten wij op het puntje van het beklaagdenbankje.

Weer:

Het is woensdag veelal bewolkt, maar het is wel overwegend droog. Vooral in het noorden kan een enkele bui vallen en in het zuiden is er soms wat meer ruimte voor de zon. Er staat een stevige wind uit het westen en het wordt maximaal 16 graden.

