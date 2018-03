Opnieuw doden bij aanslag in Jeruzalem

Meer dan veertig personen hebben verwondingen opgelopen. Acht van hen zijn er zeer slecht aan toe, aldus ambulancepersoneel.

De aanslag vond plaats in de wijk French Hill in het noorden van Jeruzalem. Volgens ooggetuigen stond de dader tussen een grote groep mensen die op de bus stonden te wachten. De halte was bij een druk kruispunt.

Het gaat om de tweede zware bomaanslag in Jeruzalem in twee dagen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag dinsdag in een bus, die aan negentien passagiers het leven kostte, is opgeëist door de islamitische terreurbeweging Hamas.

De politie in Jeruzalem is al enkele dagen in verhoogde staat van paraatheid in verband met de mogelijkheid van zelfmoordaanslagen. Toch is men er niet in geslaagd die te voorkomen.

Israel beschiet Gazastrook

Israëlische gevechtshelikopters hebben woensdagavond doelen bestookt in de Gazastrook. Volgens ooggetuigen zijn kantoren van de radicale beweging Hamas en van de Islamitische Jihad beschoten in Gaza-stad en in Khan Yunis in het zuiden van de strook. De aanvallen volgden op deze laatste Palestijnse zelfmoordaanslag in Jeruzalem.

