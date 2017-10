Dit wordt het nieuws: Uitspraak zaak hoogslaper, Plasterk naar St Maarten

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Plasterk naar Sint Maarten

Minister Plasterk bezoekt samen met Eugene Rhuggenaath, de minister-president van Curaçao, Sint Maarten. De minister zal op het eiland onder andere aanwezig zijn bij het ontladen van het schip Zr. Ms. Karel Doorman dat afgelopen dagen onderweg was met hulpgoederen voor het getroffen eiland. Naast een bezoek aan het schip zullen de minister en de minister-president ook een bezoek brengen aan de verschillende militairen die al weken actief zijn op Sint Maarten om de bevolking te helpen in de nasleep van orkaan Irma.

Uitreiking Poelifinario

Claudia de Breij, Theo Maassen, Sanne Wallis de Vries, Remco Vrijdag en Martine Sandifort zijn dit jaar genomineerd voor de cabaretprijs Poelifinario. Voor de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker van het jaar, zijn Patrick Laureij, Patrick Nederkoorn en Jan Beuving genomineerd. De prijzen worden maandag uitgereikt.

Uitspraak in zaak hoogslaper

De rechter doet maandag uitspraak in een zaak over hoogslapers van Leen Bakker. Ruim duizend klanten van de winkelketen vinden dat ze voor 24 euro recht hebben op een hoogslaper. Het bed werd tijdelijk voor dit bedrag aangeboden op de website van Leen Bakker. Het bleek later om een technische fout te gaan. Het bedrijf vindt dat de klanten hadden kunnen weten dat het om een vergissing ging en wil de bedden niet voor die prijs leveren. De keten heeft deze consumenten wel een korting van 40 procent aangeboden.

Grote oefening Defensie

De komende drie weken vindt in het Duitse Hohenfels de grote militaire oefening Swift Response plaats. Onder aanvoering van de Amerikanen gaan 750 Nederlandse militairen van de lucht- en landmacht samen met 10 NAVO partners in een internationaal verband trainen. Daarbij worden onder andere 15 Nederlandse Defensie-heli's ingezet. In totaal doen er zo'n zevenduizend militairen en burgers mee aan de oefening.

Zaak moord Kim Jong-nam van start

De twee vrouwen die ervan verdacht worden Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, te hebben vermoord moeten zich verantwoorden in de rechtbank in Kuala Lumpur. Kim Jong-nam werd 13 februari op de luchthaven van Kuala Lumpur aangevallen door deze twee vrouwen. Die smeerden volgens de politie het uiterst giftige zenuwgas VX op zijn gezicht. De Noord-Koreaan overleed vijftien tot twintig minuten nadat hij werd vergiftigd op het vliegveld van Kuala Lumpur.

​En verder:

- De Nobelprijs voor de Geneeskunde wordt uitgereikt. Dat is een prijs die sinds 1901 jaarlijks uitgereikt wordt aan iemand die de wereld verbeterd heeft door een ontdekking, uitvinding of daad op het gebied van de fysiologie of de geneeskunde.

- Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) trapt de jaarlijkse Alert Online-campagne af op Schiphol. Met de campagne wil de overheid zorgen voor 'cyberbewustzijn' onder de Nederlandse bevolking, bijvoorbeeld over de gevaren van internetcriminaliteit.

- Er is een reddingsoefening op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het specialistisch hoogtereddingsteam (HRT) van de Gezamenlijke Brandweer oefent op en in de pyloon van de Erasmusbrug. De leden van het HRT zijn specialist in het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen (hoogte, diepte, besloten ruimtes) en kunnen slachtoffers zowel horizontaal als verticaal uit een benarde positie evacueren.

TV-Tip: De Spa

22.30-22.55 - Net5: Het gaat er op z'n zachtst gezegd weinig ontspannen aan toe in het luxe wellnesscomplex dat het decor vormt voor latenightsoap De Spa. Jaloezie, een machtsstrijd, ruzies en achterklap staan het relaxen flink in de weg. In deze eerste aflevering viert iedereen de heropening van het complex. Feestelijk is het echter allesbehalve.

Weer:

Het is nog altijd geen nazomerweer. Maandag is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. Maxima liggen rond de 17 graden. Ook staat er een stevige zuidwestelijke wind. Vooral aan de kust en aan het ijsselmeer kan de windkracht toenemen tot krachtig of zelfs hard.

