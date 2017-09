Volleybalsters naar tweede EK-finale op rij na zege op Azerbeidzjan

Nederland won in Baku in vijf sets: 20-25, 25-19, 25-19 en 25-27 en 15-12. Later op zaterdag staan Servië en Turkije in de andere halve finale tegenover elkaar.

De Turkse vrouwen staan onder leiding van Giovanni Guidetti. De Italiaan was van begin 2015 tot eind vorig jaar bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen.

Met Guidetti als bondscoach bereikte Oranje twee jaar geleden in eigen land ook al de finale van het EK. Destijds was Rusland met 3-0 te sterk. De Russische vrouwen werden dit toernooi in de kwartfinale uitgeschakeld door Turkije: 3-0.

Zowel de finale als de strijd om het brons is op zondag. In 1995 veroverde Nederland zijn enige Europese titel tot dusver.

Achterstand

Vroeg in de eerste set pakte Azerbeidzjan een kleine voorsprong en die gaf het niet meer uit handen. In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Nederland koesterde een voorsprong van enkele punten en weerstond het lange, gevaarlijke aanvalsduo Polina Rahimova en Natalija Mammadova. Dat leidde uiteindelijk tot de setwinst.

In het derde bedrijf pakte de ploeg van Morrison na een achterstand van 10-9 zeven punten op rij, waarna het relatief eenvoudig de setwinst binnenhaalde.

Spektakelstuk

De vierde set mondde uit in een spektakelstuk toen Oranje na een voorsprong van 22-17 Azerbeidzjan vijf keer op rij liet scoren. Nederland kwam dankzij knappe punten van Buijs, in de kwartfinale tegen Italië ook al de uitblinkster, toch op matchpoint. Oranje benutte deze niet, waarna Azerbeidzjan toesloeg: 27-25.

De Nederlandse vrouwen kregen de opgeleefde National Gymnastics Arena echter weer stil door de vijfde set koelbloedig naar zich toe te trekken. Buijs werd met 33 punten topscorer aan de kant van Nederland.