Russische oppositieleider Navalny opgepakt in Moskou

Navalny liet vrijdagochtend op Twitter weten opgepakt te zijn bij het verlaten van zijn huis, omdat de politie hem over een aantal zaken wilde ondervragen. Zij zouden daarbij niet hebben gezegd waarover het ging of dat Navalny zou worden aangeklaagd. De oppositieleider zou vrijdag een campagnebijeenkomst in Nizjni Novgorod bijwonen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens staatspersbureau TASS verklaard dat Navalny is opgepakt vanwege zijn "herhaaldelijke oproepen aan burgers om onaangekondigde protesten bij te wonen." Volgens de autoriteiten moeten dergelijke protestacties vooraf worden goedgekeurd, maar Navalny heeft in het verleden gezegd dat dit niet in overeenstemming is met de Russische grondwet.

Uitgesloten

Het is niet duidelijk of Navalny de berichten op social media zelf heeft geplaatst. In juni, toen de politicus werd opgepakt bij zijn huis in Moskou, plaatste zijn vrouw updates op Twitter. De oppositieleider was destijds op weg naar een demonstratie tegen fraude en corruptie.

Eerder dit jaar besloot de Centrale Kiescommissie van Rusland dat Navalny vanwege zijn strafrechtelijke vervolging in 2018 niet mag deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Navalny wilde het tijdens de presidentsverkiezingen van volgend jaar maart opnemen tegen president Vladimir Poetin.

Verduistering

De oppositieleider, leider van de Partij van de Vooruitgang, en zijn broer werden in 2013 veroordeeld voor verduistering van omgerekend 440.000 euro. Navalny sprak toen van een politiek proces en ontkende alle beschuldigingen. In februari van dit jaar legde een rechtbank in de stad Kirov hem een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar op.